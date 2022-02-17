Трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании официально создан, — Кулеба

В ходе выступления глава украинского МИДа заверил, что силы участников союза "будут сосредоточены на экономическом, торговом и энергетическом" сотрудничестве. А также на борьбе с дезинформацией.

В Киеве состоялся совместный брифинг глав внешнеполитических ведомств Великобритании и Украины — Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы. В ходе мероприятия, Кулеба сообщил о создании трехстороннего союза Украины, Великобритании и Польши. Трансляция выступления велась на YouTube.

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"Сегодня имею честь сообщить об основании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества. Великобритания и Польша стоят плечом к плечу с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", — отметил Дмитрий Кулеба.

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По словам главы МИД, Польша и Великобритания будут помогать нам оборонять нашу страну. Также усилия будут сосредоточены на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и на борьбе с дезинформацией.

"Отдельное внимание наши три страны будут уделять поддержке Крымской платформы. Я искренне признателен коллегам — Лиз Трасс и Збигневу Рау за поддержку этой инициативы. Это наш общий продукт, над которым мы будем в дальнейшем тщательно и качественно работать, чтобы наш трехсторонний формат был прагматичным, долгосрочным и результативным. Наше трехстороннее сотрудничество станет гарантией безопасности, мира и сотрудничества в Европе", — сказал Кулеба.

Уточним, что глава МИД Польши Збигнев Рау присутствовал на встрече дистанционно.

Ранее Фокус сообщал, что совместный трехсторонний формат Лондона, Киева и Варшавы предоставляет его участникам новые геополитические возможности, уменьшив влияние тех европейских стран, которые не хотят противодействовать Путину.

До этого, Дмитрий Кулеба высказывался, что поставки в Украину современного оружия, в частности, британского, заставят противника хорошо подумать, прежде чем нападать на Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсуждал с генеральным секретарем ООН ситуацию, которая сложилась на украинских границах, и меры по выходу из этого кризиса.