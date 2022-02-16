"России лучше три раза подумать, прежде чем нападать", - Кулеба о поставках оружия Украине
Глава МИД Украины подчеркнул, что дипломатия ведет активную работу для сдерживания Кремля. Наша страна не остановится, пока не освободит весь Донбасс и Крым.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не остановится, пока не освободит Донбасс и Крым. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Кулебы, против РФ уже готов к применению самый болезненный пакет санкций, который немедленно введет в случае вторжения. Украина ведут активную дипломатию, и еще в прошлом году предложила Западу комплексный пакет мер для сдерживания Кремля:
- Подготовка жестких санкций
- Предоставление военно-технической помощи Украине
- Экономическая и финансовая помощь Украине
"Все эти элементы выполнены", — подчеркнул министр.
Также Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не остановится, пока не освободит захваченные РФ земли, и пока Россия не заплатит за свою агрессию.
"Сегодня мы получили самую современное оружие. Теперь России лучше три раза подумать, прежде чем нападать — потери будут ужасными", — резюмировал Кулеба, отмечая крупные поставки оружия Украине.
Напомним, в зоне ООС прошли стрельбы с применением британских ПТРК NLAW и американскими гранатометами SMAW-D.
Ранее в Минобороне РФ заявили о частичном отводе войск от границ Украины. Однако в НАТО на данный момент не увидели признаков деэскалации.