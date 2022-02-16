"России лучше три раза подумать, прежде чем нападать", - Кулеба о поставках оружия Украине

Глава МИД Украины подчеркнул, что дипломатия ведет активную работу для сдерживания Кремля. Наша страна не остановится, пока не освободит весь Донбасс и Крым.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не остановится, пока не освободит Донбасс и Крым. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Кулебы, против РФ уже готов к применению самый болезненный пакет санкций, который немедленно введет в случае вторжения. Украина ведут активную дипломатию, и еще в прошлом году предложила Западу комплексный пакет мер для сдерживания Кремля:

Подготовка жестких санкций Предоставление военно-технической помощи Украине Экономическая и финансовая помощь Украине

"Все эти элементы выполнены", — подчеркнул министр.

Также Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не остановится, пока не освободит захваченные РФ земли, и пока Россия не заплатит за свою агрессию.

"Сегодня мы получили самую современное оружие. Теперь России лучше три раза подумать, прежде чем нападать — потери будут ужасными", — резюмировал Кулеба, отмечая крупные поставки оружия Украине.

Напомним, в зоне ООС прошли стрельбы с применением британских ПТРК NLAW и американскими гранатометами SMAW-D.

Ранее в Минобороне РФ заявили о частичном отводе войск от границ Украины. Однако в НАТО на данный момент не увидели признаков деэскалации.