На Донбассе бойцы ВСУ отстрелялись из британских NLAW и американских SMAW-D (фото)

С момента поставок оружия в Украину до их отправки в зону ООС прошло чуть больше трех недель.

В зоне проведения Операции объединенных сил на одном из полигонов Донецкой области провели учебные стрельбы из американских гранатометов M-141 и британских противотанковых ракетных комплексов NLAW. Об этом сообщает АрміяInform.

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Военные отрабатывали выход на огневой рубеж и стрельбы в рамках занятий по огневой подготовки. Бойцы ВСУ отработали стрельбы в присутствии командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

[ + – ] Стрельбы из NLAW Фото: пресс-центр штаба ООС

Отметим, что первые Великобритания передала около 2000 ПТРК NLAW. Первые стрельбы из них происходили 28 января. На обучение одной группы бойцов уходит 5 дней.

На что способен британский NLAW

NLAW предназначен для поражения любой бронированной или обычной техники, вооружений и вертолетов на расстоянии от 20 до 800 м. Он способен пробить броню толщиной до 500 мм. NLAW действует по принципу "выстрелил и забыл". Это означает, что оператору не нужно направлять ракету к цели на всем пути ее полета. Также комплекс может поражать цели, стоящие в укрытии. Ракета в таком случае поразит кумулятивной струей крышу башни танка даже не имея физического контакта с ней. Кумулятивная струя поражает цель под углом 90 градусов.

[ + – ] Стрельбы проходили в Донецкой области Фото: пресс-центр штаба ООС

Для чего предназначен M-141 SMAW-D

SMAW-D — это одноразовый гранатомет, предназначенный для уничтожения полевых фортификационных сооружений, а также пробития проходов в зданиях и стенах. В качестве снаряда используется 83-мм фугасная граната HEDP, содержащая в себе 1,1 кг взрывного вещества. Один снаряд способен пробить до 20 см бетона и до 30 см кирпичной стены. Отмечается, что SMAW-D способны уничтожать и легкобронированную технику.

[ + – ] Один снаряд способен пробить до 20 см бетона и до 30 см кирпичной стены Фото: пресс-центр штаба ООС

Фото: пресс-центр штаба ООС Фото: пресс-центр штаба ООС Фото: пресс-центр штаба ООС

Напомним, 23 января США передали многоцелевые гранатометы SMAW-D. Также Штаты передали Украине автоматические гранатометы Мk-19.