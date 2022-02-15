На Донбасі бійці ЗСУ відстрілялися з британських NLAW та американських SMAW-D (фото)

З моменту постачання зброї в Україну до їх відправлення в зону ООС пройшло трохи більше трьох тижнів.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на одному з полігонів Донецької області провели навчальні стрільби з американських гранатометів M-141 та британських протитанкових ракетних комплексів NLAW. Про це повідомляє АрміяInform.

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Військові відпрацьовували вихід на вогневий рубіж та стрілянини в межах занять з вогневої підготовки. Бійці ЗСУ відпрацювали стрілянини у присутності командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

[ + – ] Стрільби з NLAW Фото: пресс-центр штаба ООС

Зазначимо, що Великобританія передала близько 2000 ПТРК NLAW. Перші стрілянини з них відбувалися 28 січня. На навчання однієї групи бійців йде 5 днів.

На що здатний британський NLAW

NLAW призначений для ураження будь-якої броньованої або звичайної техніки, озброєнь та гелікоптерів на відстані від 20 до 800 м. Він здатний пробити броню завтовшки до 500 мм. NLAW діє за принципом "вистрілив та забув". Це означає, що оператору не потрібно направляти ракету до цілі по всьому шляху її польоту. Також комплекс може вражати цілі, що стоять в укритті. Ракета в такому разі вразить кумулятивним струменем дах вежі танка, навіть не маючи фізичного контакту з нею. Кумулятивний струмінь вражає ціль під кутом 90 градусів.

[ + – ] Стрільби проходили у Донецькій області Фото: пресс-центр штаба ООС

Для чого призначено M-141 SMAW-D

SMAW-D — це одноразовий гранатомет, призначений для знищення польових фортифікаційних споруд, а також пробиття проходів у будівлях та стінах. Як снаряд використовується 83-мм фугасна граната HEDP, що містить у собі 1,1 кг вибухової речовини. Один снаряд здатний пробити до 20 см бетону та до 30 см цегляної стіни. Зазначається, що SMAW-D здатні знищувати і легкоброньовану техніку.

[ + – ] Один снаряд здатний пробити до 20 см бетону та до 30 см цегляної стіни Фото: пресс-центр штаба ООС

Фото: пресс-центр штаба ООС Фото: пресс-центр штаба ООС Фото: пресс-центр штаба ООС

Нагадаємо, 23 січня США передали багатоцільові гранатомети SMAW-D. Також Штати передали Україні автоматичні гранатомети Мk-19.