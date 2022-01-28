"Всі цілі уражені": в Україні провели перші пуски ракет із британських ПТРК NLAW (відео)

З моменту старту навчання та до застосування протитанкового ракетного комплексу пройшло всього 5 днів. Він здатний вражати ціль на відстані від 20 метрів.

28 січня на базі 184 Навчального центру провели перші навчально-бойові стрільби з протитанкового ракетного комплексу NLAW. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко у телеграм-каналі.

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За словами журналіста, конструкція ПТРК робить її незамінною зброєю під час оборони міста.

"З нього можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника вже поруч з бійцями, в парі десятків метрів. При цьому необов'язково, щоб ракета потрапила. Датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком", — розповів Цаплієнко.

[ + – ] NLAW у бійця ЗСУ

Як передає АрміяInform, стрільби проходили на дистанції 300-600 метрів. Як мішені були БМП, САУ та МТ-ЛБ. Вогонь вівся з різних позицій, зокрема з окопу, вікна будинку та бойової машини. Усі цілі були уражені. Пуски проводили перші 40 випускників програми навчання застосування NLAW.

Зазначимо, що перед стрільбами бійці спершу пройшли теоретичний курс підготовки, а вчора були практичні навчання із застосування NLAW. ПТРК призначений для ураження будь-якої броньованої або звичайної техніки, озброєнь та гелікоптерів на відстані від 20 до 800 м. Він здатний пробити броню завтовшки 500 мм. NLAW діє за принципом "вистрілив і забув". Це означає, що оператору не потрібно направляти ракету до мети по всьому шляху її польоту

Нагадаємо, Великобританія передала близько 2000 ПТРК NLAW для України. Разом із ракетами прилетіли та інструктори, які в рамках програми Orbital навчають українських військових.

25 січня стартувало навчання NLAW британськими інструкторами. Фокус розбирався, на що здатний протитанковий ракетний комплекс ПТРК NLAW, переданий Україні.