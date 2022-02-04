США передали Україні автоматичні гранатомети Mk19, — ЗМІ (фото)

Американський літак з військовою допомогою ідентифікували за маркуванням вміст вантажу. Виявилося, що там є американський аналог АГС-17.

У межах додаткової допомоги для України США передали українській армії 40 мм автоматичні гранатомети Mk-19. Про це повідомляє блогер @thelema_boy_ у Твіттері.

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Блогер звернув увагу на маркування вантажу, що прибув до України. Виявилося, що в партії військової допомоги були автоматичні гранатомети Mk 19 Mod 3 та патрони 12 калібру з картеччю для дробовиків.

При цьому, як повідомляє Ukrmilitary, утримання перших трьох літаків відкрито демонстрували публіці. Вони були Javelin і SMAW-D. А ось утримання 4 борти запакували в непрозору чорну плівку. Проте маркування все ж таки вдалося розпізнати. Згідно з натовським класифікатором під код NSN 1010-01-490-9697 підпадає автоматичний гранатомет.

[ + – ] Фото з військовою допомогою [ + – ] Класифікатор НАТО

Судячи з фото, зроблених під час завантаження літака, видання робить висновок, що 28 січня в Україну прибуло кілька сотень гранатометів Mark 19.

[ + – ] Завантаження літака гранатометами

При цьому сьомий борт прибув до України із 85 тоннами боєприпасів до гранатометів.

Mk 19 — це 40-мм автоматичний гранатомет, що перебуває на озброєнні у США з кінця 1960-х років у різних модифікаціях. Партія, яка передавалася Україні, як пише Мілітарний, виготовлялася в період з 1981 по 2000 роки.

Основна відмінність Mk 19 від АГС-17, що полягає на озброєнні в української армії, у номенклатурі боєприпасів. В американського гранатомета є три види снарядів:

основний М430 HEDP з уламково-кумулятивною дією (пробиває до 50 мм бронебійної сталі. Радіус ураження – 5 метрів)

осколкові М383 та М384

навчальні М385.

Нагадаємо, США передали Україні протибункерні гранатомети SMAW-D. Його володінню навчилося вже два випуски українських військових.