Із боєприпасами для гранатометів: в Україну прибув 7-й борт із військовою допомогою США (фото)

За 12 днів Сполучені Штати привезли до нашої країни озброєння близько 600 тонн.

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував у Facebook фото прибуття 7 літаків із США з військовою допомогою для української армії.

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"Сьома пташка зі Сполучених Штатів Америки приземлилася в Борисполі! Цього разу доставили 85 тонн боєприпасів для гранатометів", — повідомив міністр.

[ + – ] Літак, на якому привезли зброю

За словами Резнікова, наразі США поставили Україні військову допомогу на близько 600 тонн. Постачання стартували з 22 січня 2022 року. Глава оборонного відомства також анонсував отримання додаткових пакетів допомоги.

Зазначимо, що нинішні постачання озброєння Україні відбуваються в межах додаткової допомоги США на 200 млн доларів.

Нагадаємо, 1 лютого в Україну прибув 6 борт із військовою допомогою від США. На його борту було 84 тонни боєприпасів. П'ята партія військової допомоги із США прибула 31 січня. На борту також було 84 тонни боєприпасів.

За інформацією ЗМІ, у межах додаткової військової допомоги Україні на 200 млн доларів буде здійснено близько 45 рейсів.