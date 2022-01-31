В Україну прибула п'ята партія військової допомоги зі США (фото)

За словами міністра оборони Олексій Резнікова, на борту літака, що прибув, знаходилися 84 тонни боєприпасів.

У понеділок увечері, 31 січня, в Україну прибула п'ята партія військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки. Про це в себе на сторінці у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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"5-та пташка в Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру!" — йдеться у дописі.

Водночас Резніков додав, що найближчими днями Україна розраховує отримати ще один вантаж із США. У ньому має бути оборонне озброєння, яке призначене для наших військових.

Нагадаємо, перша американська "пташка" з військовою допомогою приземлилася в Україні 22 січня. На борту літака, що приземлився в "Борисполі", тоді були 90 тонн зброї. При цьому, що саме було завезено в країну, не повідомлялося, хоча поширювалися чутки, що це може бути летальна зброя.

Нова партія військової допомоги прибула в Україну наступного дня, 23 січня. На борту було 80 тонн зброї, яка була призначена нашим Збройним силам.

А ось із третьою "пташкою" в Україну привезли обладнання та боєприпаси, спрямовані на оборонні дії.

Наступний літак із США прибув до України позавчора, 28 січня. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на борту була 81 тонна боєприпасів різного калібру.