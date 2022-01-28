До України прибула четверта партія військової допомоги США (фото)

Як розповів Міністр оборони України Олексій Резніков, на борту літака в Україну доставили 81 тонну боєприпасів різного калібру.

Сполучені Штати Америки доправили в Україну чергову партію військової допомоги. Це вже четверте постачання озброєння, повідомив у Тwitter міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Цього разу 4-а "птах" доставив в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні американські літаки з військово-технічною допомогою для посилення української обороноздатності!" — повідомив Резніков.

Перше постачання американського озброєння відбулося 22 січня. На борту літака США, який приземлився у "Борисполі", було 90 тонн зброї. Яке саме озброєння було доставлене в Україну, не повідомлялося, було відомо лише, що це летальне озброєння вартістю $200 млн.

Друга партія озброєння прибула в країну 23 січня. Америка доставила 80 тонн зброї для ЗСУ. Унаслідок третього постачання американської військової допомоги Україна отримала обладнання та боєприпаси оборонного спрямування ще на $200 млн. Це сталося 25 січня.

За інформацією джерел у Міноборони, Штати поставлять не лише протитанкові засоби, а й засоби для контрбатарейної боротьби та стрілецьке озброєння. Загалом планується здійснити 45 рейсів. Постачання враховуватимуть боєприпаси, засоби контрбатарейної боротьби, протитанкові засоби, стрілецьке озброєння та інше.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Україні провели перші пуски ракет із британських ПТРК NLAW. З моменту старту навчання та до застосування протитанкового ракетного комплексу минуло всього 5 днів. Він здатний уражати ціль на відстані від 20 метрів.