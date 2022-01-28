В Украину прибыла четвертая партия военной помощи США (фото)

Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, на борту самолета в Украину доставили 81 тонну боеприпасов различного калибра.

Соединенные штаты Америки доставили в Украину очередную партию военной помощи. Это уже четвертая по счету поставка вооружения, сообщил в Тwitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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"На этот раз 4-я "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем следующих американских самолетов с военно-технической помощью для усиления украинской обороноспособности!", — сообщил Резников.

Первая поставка американского вооружения состоялась 22 января. На борту самолета США, который приземлился в "Борисполе", было 90 тонн оружия. Какое именно вооружение было доставлено в Украину не сообщалось, было известно лишь, что это летальное вооружение стоимостью $200 млн.

Вторая партия вооружения прибыла в страну 23 января. Америка доставила 80 тонн оружия для ВСУ. В результате третьей поставки американской военной помощи Украина получила оборудование и боеприпасы оборонительного направления еще на $200 млн. Это произошло 25 января.

По информации источников в Минобороны, Штаты поставят не только противотанковые средства, но и средства для контрбатарейной борьбы и стрелковое вооружение. Всего планируется совершить 45 рейсов. Поставки будут включать в себя боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение и прочее.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Украине провели первые пуски ракет из британских ПТРК NLAW. С момента старта обучения и до применения противотанкового ракетного комплекса прошло всего 5 дней. Он способен поражать цель на расстоянии от 20 метров.