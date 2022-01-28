Будет 45 рейсов: СМИ узнали, что поставит США Украине

По информации источников в Минобороны, Штаты поставят не только противотаковые средства, но и средства для контрбатарейной борьбы и стрелковое вооружение.

США в рамках дополнительных 200 млн долларов помощи Украине совершит 45 рейсов для доставки оружия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в Минобороны.

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На данный момент в Украину уже прибыло 4 американских самолета с вооружением для армии. Как заявляют источники в силовом ведомстве, дополнительная материально-техническая помощь будет включать в себя около 45 рейсов. Поставки будут включать в себя:

боеприпасы

средства контрбатарейной борьбы

противотанковые средства

стрелковое вооружение и прочее

В рамках дополнительной помощи США передали Украине около 300 единиц ПТРК Javelin и ракет к ним, а также одноразовые гранатометы М141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D). Как пишут в издании, Запад делает ставку на насыщение Украины противотанковыми ракетными комплексами, чтобы ВСУ имели тактическое преимущество на поле боя.

Напомним, в Украине провели первые пуски ракет из британских NLAW, которые поставила Великобритания. 25 января в Украину прибыл третий самолет из США с вооружением для украинской армии. Первая поставка американского вооружения состоялась 22 января. На борту самолета США, который приземлился в "Борисполе", было 90 тонн оружия. Вторая "птичка" с военным грузом прибыла в Киев 23 января. На этот раз самолет доставил 80 тонн оружия для ВСУ.