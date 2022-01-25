В Украину прибыл третий самолет США с вооружением для ВСУ (фото, видео)

На американском самолете в Украину доставили оборудование и боеприпасы оборонительного направления.

В международный аэропорт "Борисполь" приземлился третий самолет США с военной помощью для украинской армии в условиях возможного вторжения РФ. Прямую трансляцию разгрузки воздушного судна с боеприпасами ведет "UА: Перший".

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Это уже третья поставка военной помощи от США в рамках дополнительной оборонной помощи на общую сумму в $200 млн.

Среди доставленных грузов — оборудование и боеприпасы для нужд бойцов Вооруженных сил Украины. В аэропорту "Борисполь" партию военной помощи встречает делегация из Министерства обороны и посольства США в Киеве.

[ + – ] В Киев прибыла третья партия вооружения из США

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что в рамках третьей помози бойцы ВСУ получили современное оборудование и боеприпасы оборонного значения.

Заместитель министра подтвердила, что самолет США в аэропорту "Борисполь" встречают представители оборонного ведомства и американского посольства в Киеве. Анна Маляр также поблагодарила Вашингтон за очередную военную помощь.

[ + – ] В Украину прибыла третья военная помощь США

Пресс-службы Министерства обороны Украины и посольства США в Киеве пока официально не комментировали прибытие третьей военной помощи США.

Первая поставка американского вооружения состоялась 22 января. На борту самолета США, который приземлился в "Борисполе", было 90 тонн оружия. Вторая "птичка" с военным грузом прибыла в Киев 23 января. На этот раз самолет доставил 80 тонн оружия для ВСУ.

Отметим, что американское издание Politico в январе писало, что Украина в виде военной помощи США получит системы РЛС и морское оборудование. В окружении Зеленского заявляли, что поставки нового вооружения позволят Киеву нанести дополнительный ущерб армии РФ в случае вторжения.