Помощь на $200 млн: Украина получит от США системы РЛС и морское оборудование, — Politico

Поставки нового вооружения, как утверждает советник Владимира Зеленского, позволит Киеву нанести дополнительный ущерб армии РФ.

Украина в рамках "тайной" оборонительной помощи на $200 млн получит от США радиолокационные системы (РЛС) и морское оборудование. Об этом информирует издание Politico, ссылаясь на высокопоставленные источники.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пакет безопасности, тайно одобренный администрацией президента США Джо Байдена, позволит отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое Вашингтон поставлял в прошлом, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборонительное вооружение.

Советник украинского лидера Владимира Зеленского на условиях анонимности подтвердил журналистам, что Соединенные Штаты направят Украине новую военную помощь.

"США отправят радиолокационные системы и некоторое морское оборудование, хотя неясно, когда будут осуществлены первые поставки", — заявил источник.

По словам советника, Киев проинформировали на самом высоком уровне о "тайной" оборонительной помощи на $200 млн еще в декабре 2021 года, и новая партия вооружения позволит Украине нанести дополнительный ущерб России в случае полномасштабного вторжения.

"Учитывая, что американская разведка постоянно говорит о том, что РФ может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволит Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменит исход результата", — подытожил советник Владимира Зеленского в общении с журналистами.

Информацию об одобрении "тайной" оборонительной помощи на $200 млн подтвердил также высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

"Мы будем продолжать делать это (поставлять вооружение Киеву — ред.) в ближайшие недели и месяцы с помощью ряда механизмов, включая Инициативу по содействию безопасности Украины", — добавил инсайдер.

Вместе с этим, еще один источник издания Politico заявил, что некоторые чиновники США, несмотря на сотрудничество с Украиной, опасаются поставлять вооружение в Восточную Европу.

Напомним, 11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден одобрил "тайную" военную помощь Украине на $200 млн. Решение, которое не предназначалось для широкой огласки, было утверждено лидером Соединенных Штатов в конце декабря 2021 года.

8 января другой телеканал NBC News предупредил, что США могут передать Украине зенитно-ракетные комплексы "Стингер" на фоне возможного вторжения армии РФ. По данным журналистов, администрация Джо Байдена ведет переговоры с членами НАТО о дополнительных поставках оборонительного вооружения Киеву.