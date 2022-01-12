Помощь на $200 млн: Украина получит от США системы РЛС и морское оборудование, — Politico
Поставки нового вооружения, как утверждает советник Владимира Зеленского, позволит Киеву нанести дополнительный ущерб армии РФ.
Украина в рамках "тайной" оборонительной помощи на $200 млн получит от США радиолокационные системы (РЛС) и морское оборудование. Об этом информирует издание Politico, ссылаясь на высокопоставленные источники.
Пакет безопасности, тайно одобренный администрацией президента США Джо Байдена, позволит отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое Вашингтон поставлял в прошлом, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборонительное вооружение.
Советник украинского лидера Владимира Зеленского на условиях анонимности подтвердил журналистам, что Соединенные Штаты направят Украине новую военную помощь.
"США отправят радиолокационные системы и некоторое морское оборудование, хотя неясно, когда будут осуществлены первые поставки", — заявил источник.
По словам советника, Киев проинформировали на самом высоком уровне о "тайной" оборонительной помощи на $200 млн еще в декабре 2021 года, и новая партия вооружения позволит Украине нанести дополнительный ущерб России в случае полномасштабного вторжения.
"Учитывая, что американская разведка постоянно говорит о том, что РФ может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволит Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменит исход результата", — подытожил советник Владимира Зеленского в общении с журналистами.
Информацию об одобрении "тайной" оборонительной помощи на $200 млн подтвердил также высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.
"Мы будем продолжать делать это (поставлять вооружение Киеву — ред.) в ближайшие недели и месяцы с помощью ряда механизмов, включая Инициативу по содействию безопасности Украины", — добавил инсайдер.
Вместе с этим, еще один источник издания Politico заявил, что некоторые чиновники США, несмотря на сотрудничество с Украиной, опасаются поставлять вооружение в Восточную Европу.
Напомним, 11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден одобрил "тайную" военную помощь Украине на $200 млн. Решение, которое не предназначалось для широкой огласки, было утверждено лидером Соединенных Штатов в конце декабря 2021 года.
8 января другой телеканал NBC News предупредил, что США могут передать Украине зенитно-ракетные комплексы "Стингер" на фоне возможного вторжения армии РФ. По данным журналистов, администрация Джо Байдена ведет переговоры с членами НАТО о дополнительных поставках оборонительного вооружения Киеву.