Допомога на $200 млн: Україна отримає від США системи РЛС та морське обладнання, — Politico

Постачання нового озброєння, як стверджує радник Володимира Зеленського, дозволить Києву завдати додаткових збитків армії РФ.

Україна в межах "таємної" оборонної допомоги на $200 млн отримає від США радіолокаційні системи (РЛС) та морське обладнання. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на високопоставлені джерела.

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Пакет безпеки, таємно схвалений адміністрацією президента США Джо Байдена, дозволить відправлення більшої частини того ж таки оборонного обладнання, яке Вашингтон постачав у минулому, зокрема стрілецьку зброю та боєприпаси, захищені радіостанції, медичне обладнання, запасні частини та інше оборонне озброєння.

Радник українського лідера Володимира Зеленського на умовах анонімності підтвердив журналістам, що Сполучені Штати надішлють Україні нову військову допомогу.

"США відправлять радіолокаційні системи та деяке морське обладнання, хоча незрозуміло, коли буде здійснено перші поставки", — заявило джерело.

За словами радника, Київ поінформували на найвищому рівні про "таємну" оборонну допомогу на $200 млн ще в грудні 2021 року, і нова партія озброєння дозволить Україні завдати додаткових збитків Росії у разі повномасштабного вторгнення.

"З огляду на те, що американська розвідка постійно говорить про те, що РФ може розпочати повномасштабне вторгнення, використовуючи всю свою військову міць, ця допомога дозволить Україні завдати додаткових збитків Росії, але істотно не змінить результату", — підсумував радник Володимира Зеленського у спілкуванні з журналістами.

Інформацію про схвалення "таємної" оборонної допомоги на $200 млн також підтвердив високопосадовець Державного департаменту США.

"Ми продовжуватимемо робити це (постачати озброєння Києву — ред.) найближчими тижнями та місяцями за допомогою низки механізмів, включаючи Ініціативу щодо сприяння безпеці України", — додав інсайдер.

Водночас, ще одне джерело видання Politico заявило, що деякі чиновники США, незважаючи на співпрацю з Україною, побоюються постачати озброєння до Східної Європи.

Нагадаємо, 11 січня телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден схвалив "таємну" військову допомогу Україні на $200 млн. Рішення, яке не призначалося для широкого розголосу, було затверджено лідером Сполучених Штатів наприкінці грудня 2021 року.

8 січня інший телеканал NBC News попередив, що США можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер" на фоні можливого вторгнення армії РФ. За даними журналістів, адміністрація Джо Байдена веде переговори з членами НАТО щодо додаткових постачань оборонного озброєння Києву.