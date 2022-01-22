90 тонн оружия: в Украину прибыл самолет с военной помощью от США (фото)

Самолет доставил в "Борисполь" груза на $200 млн. Кроме летального оружия, там также есть боеприпасы для украинских бойцов.

22 января в Украину прибыла новая партия оборонной помощи от США, которая включает летальное оружие. Такое сообщение в Facebook разместило посольство США в Киеве.

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В субботу утром самолет прибыл в украинский аэропорт Борисполь с грузом на суму $200 миллионов гривен, который президент США Джо Байден одобрил в декабре. Партия включает в себя около 90 тонн (200 тысяч фунтов) летального оружия, в том числе боеприпасы для украинских военнослужащих, которые находятся на фронте.

[ + – ] Военная помощь от США в Борисполе Фото: Посольство США в Украине

Посольство отметило, что в 2021 году США выделили для Украины пакет военной помощи стоимостью свыше $650 миллионов, в который входит и сегодняшний груз. В целом с 2014 года Штаты выделили украинцам $2,7 миллиарда. Президент Джо Байден пообещал Владимиру Путину во время переговоров, что в случае вторжения России в Украину последняя получит от американцев еще большое оружия и военного оборудования.

[ + – ] Разгрузка самолета с военное помощью от США Фото: Посольство США в Украине

"Соединенные Штаты продолжат оказывать такую ​​помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии", — подчеркивается в сообщении.

До этого писали, что Украина получит от США системы РЛС и морское оборудование в рамках пакета помощи на сумму $200 млн. В основном украинским военным доставят то же самое, что они уже получали в прошлом.

Ранее Джо Байден пообещал, что США сочтет вторжением любое пересечение границ Украины со стороны РФ, а также появление "зеленых человечков в форме". Если это произойдет, американские власти ответят санкциями, которые сильно пошатнут экономику России.

Недавно Джо Байдена раскритиковали за слова о "незначительном" вторжении РФ в Украину. Он заявил, что нападение небольшого масштаба может вызвать меньшую реакцию со стороны США.