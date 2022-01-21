"Незначительное вторжение". Байдена раскритиковали мировые СМИ за слова о российской агрессии

Американский лидер во время пресс-конференции заявил, что вторжение России в Украину может быть разным по масштабности, в том числе и "незначительным".

Президент США Джо Байден попал под бурную критику со стороны некоторых СМИ после того, как во время пресс-конференции заявил, что "незначительное вторжение" России в Украину может вызвать меньшую реакцию с американской стороны, чем вторжение полномасштабное. Об этом пишет издание Daily Mail.

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В частности издание Kyiv Post сообщило, что Байден заметно нервничает в своих комментариях, в которых он предположил, что российское вторжение не только вероятно, но и является "свершившимся фактом" после того, как Кремль в последние месяцы разместил на границе более 100 000 солдат. По словам авторов газеты, один из украинских чиновников сказал, что подобные слова американского президента "дают Путину зеленый свет на въезд в Украину".

Австралийская газета The West Australian назвала выступление Байдена "оплошностью", которую Белый дом бросился исправлять. В частности авторы статьи упомянули заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в котором она сказала, что если российские вооруженные силы пересекут границу Украины, то ответ с американской стороны будет быстрым, жестким и сплоченным.

Французская газета Le Figaro отметила, что американская оппозиция обвинила Байдена в умышленном преуменьшении российского вторжения в Украину и сказала, что глава государства "смирился" с нападением России.

Не обошел своим вниманием и российский ресурс "Коммерсант", который прокомментировал выступление американского президента в статье под заголовком "Все хорошо, прекрасная Камала". Издание пишет, что первая за многие месяцы пресс-конференция Байдена, "посвященная годовщине нахождения его в Овальном офисе, удивила как журналистов, так и обывателей".

В статье говорится, что выступление американского лидера смутило некоторых журналистов, которые якобы испытали дежавю, вспоминая предшественника президента Дональда Трампа. По их мнению, тот тоже перекладывал различные неудачи на других и обвинял СМИ в необъективности. А когда решил говорить "не по бумажке" заявил о "незначительном вторжении".

Ранее сообщалось что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова своего американского коллеги и сказал, что "незначительных агрессий" не бывает, также как и незначительных жертв.