"Незначне вторгнення". Байдена розкритикували світові ЗМІ за слова про російську агресію

Американський лідер під час пресконференції заявив, що вторгнення Росії в Україну може бути різним за масштабністю, зокрема і "незначним".

Президент США Джо Байден потрапив під бурхливу критику з боку деяких ЗМІ після того, як під час пресконференції заявив, що "незначне вторгнення" Росії в Україну може викликати меншу реакцію з американського боку, ніж повномасштабне вторгнення. Про це пише видання Daily Mail.

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Зокрема видання Kyiv Post повідомило, що Байден помітно нервує у своїх коментарях, в яких він припустив, що російське вторгнення не тільки ймовірне, але і є "доконаним фактом" після того, як Кремль в останні місяці розмістив на кордоні понад 100 000 солдатів. За словами авторів газети, один з українських чиновників сказав, що подібні слова американського президента "дають Путіну зелене світло на в'їзд в Україну".

Австралійська газета The West Australian назвала виступ Байдена "похибкою", яку Білий дім кинувся виправляти. Зокрема автори статті згадали заяву прессекретарки Білого дому Джен Псакі, в якій вона сказала, що якщо російські збройні сили перетнуть кордон України, то відповідь з американського боку буде швидкою, жорсткою і згуртованою.

Французька газета Le Figaro зазначила, що американська опозиція звинуватила Байдена в умисному применшенні російського вторгнення в Україну та сказала, що глава держави "змирився" з нападом Росії.

Не оминув своєю увагою і російський ресурс "Коммерсант", який прокоментував виступ американського президента в статті під заголовком "Усе добре, прекрасна Камала". Видання пише, що перша за багато місяців пресконференція Байдена, "присвячена роковинам перебування його в Овальному офісі, здивувала як журналістів, так й обивателів".

У статті йдеться, що виступ американського лідера збентежив деяких журналістів, які нібито зазнали дежавю, згадуючи попередника президента Дональда Трампа. На їхню думку, той також перекладав різні невдачі на інших і звинувачував ЗМІ в необ'єктивності. А коли вирішив говорити "не папірцем" заявив про "незначне вторгнення".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відреагував на слова свого американського колеги і сказав, що "незначних агресій" не буває, так само як і незначних жертв.