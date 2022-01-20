Зеленський відповів Байдену на "незначне вторгнення" в Україну (відео)

За словами українського лідера, "незначних агресій" не буває, як і незначних жертв.

Президент Володимир Зеленський відповів на заяву американського лідера Джо Байдена, який повідомив, що наслідки для РФ від вторгнення в Україну залежатимуть від масштабів цього вторгнення. Реакція глави держави з'явилася у його Twitter.

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Як відомо, перед цим Байден заявив, що наслідки для Москви будуть величезними в разі вторгнення в Україну, але "незначне вторгнення" спричинить меншу реакцію Заходу.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави", — написав Зеленський.

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Ще глава США заявляв на пресконференції в Білому домі, що країни-члени НАТО поки що не мають єдиної позиції щодо реакції на дії Кремля. Проте, як припустив Байден, президент РФ Володимир Путін не хоче повномасштабної війни — його ціль перевірити реакцію Заходу та НАТО на можливу агресію.

Нагадаємо, 19 січня у Києві пройшли переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського. Головними темами дискусії стали російська агресія та можливе вторгнення в Україну.