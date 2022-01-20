Зеленский ответил Байдену на "незначительное вторжение" в Украину (видео)

По словам украинского лидера, "незначительных агрессий" не бывает, также как и незначительных жертв (видео)

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление американского лидера Джо Байдена, который сообщил, что последствия для РФ от вторжения в Украину будут зависеть от масштабов этого вторжения. Реакция главы государства появилась в его Twitter.

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Как известно, перед этим Байден заявил, что последствия для Москвы будут огромными в случае вторжения в Украину, но "незначительное вторжение" вызовет меньшую реакцию Запада.

"Хотим напомнить большим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от утраты близких. Говорю это, как президент большого государства", — написал Зеленский.

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Еще глава США заявлял на пресс-конференции в Белом доме, что страны члены НАТО пока не имеют единой позиции на счет реакции на действия Кремля. Однако, как предположил Байден, президент РФ Владимир Путин не хочет полномасштабной войны — его цель проверить реакцию Запада и НАТО на возможную агрессию.

Напомним, 19 января в Киеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского. Главными темами дискуссии стали российская агрессия и возможное вторжение в Украину.