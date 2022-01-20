Байден пообіцяв "катастрофу для Росії" у разі вторгнення в Україну

Якщо Путін вирішить розпочати військову операцію, російські банки не зможуть проводити операції у доларах.

Росія зіткнеться із найжорсткішими санкціями за всю свою історію у разі вторгнення на територію України. Про це під час пресконференції за підсумками першого року президентства заявив глава США Джо Байден.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За словами американського президента, введення військ в Україну стане "катастрофою для Росії" — держава-агресор зазнає "значних економічних збитків".

"Росія ніколи не стикалася з такими санкціями та жорсткими економічними наслідками. Якщо вони підуть на це, якщо вони вторгнуться, то заплатять за це. Наприклад, все, що пов'язано з доларом: якщо вони введуть війська, вони заплатять. Їхні банки більше не зможуть" проводити операції з доларами", — сказав Байден, додавши, що це обмеження також завдасть збитків економіці США та Європи.

Водночас, глава американської держави висловив думку, що президент РФ Володимир Путін "не хоче повномасштабної війни". При цьому він наголосив, що остаточне рішення в цьому питанні може ухвалити винятково російський лідер.

"Чи я вважаю, що він перевірятиме Захід, США і НАТО настільки сильно, наскільки зможе? Так. Він заплатить за це серйозну і високу ціну. Він пошкодує про це", — запевнив президент США.

Байден також заявив, що вторгнення РФ в Україну спричинить найсерйозніші наслідки для миру "з часів Другої світової війни". Крім цього, американський лідер додав, що наразі на території України перебувають люди з Федеральної служби безпеки РФ, які намагаються просувати російські інтереси та розділити суспільство у питанні ставлення до держави-агресора.

Говорячи про російський проєкт договору про безпеку, Байден зазначив, що Україна не вступить до НАТО найближчим часом, оскільки не відповідає вимогам Альянсу. Також, за словами президента США, американська сторона не має наміру скорочувати свою військову присутність у Східній Європі, а навпаки, збільшувати її у Румунії та інших країнах у разі вторгнення РФ в Україну.

Водночас Байден визнав, що триденні переговори Росії із США, НАТО та ОБСЄ не дали результату.

Нагадаємо, у середу, 19 січня, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу, закликавши не панікувати на тлі загрози повномасштабного вторгнення РФ.

Також у цей день у МЗС Росії запевнили, що РФ не нападатиме на Україну.

Раніше Фокус з експертами розбирався, чи здатні Збройні Сили України відбити вплив російських військ у разі повномасштабного вторгнення на територію держави-агресора.