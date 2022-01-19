Росія не планує нападати на Україну — МЗС РФ

Російські дипломати запевняють, що військові навчання та переміщення військ є регулярними та проводяться на власній території. При цьому США закликали припинити надавати військову підтримку Україні.

Росія не збирається нападати на Україну, але закликає Вашингтон змусити Київ виконати Мінські угоди та припинити військову підтримку нашій країні. Про це заявив у середу, 19 січня, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАРС.

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"Ми не будемо вживати жодних дій, які загрожуватимуть Україні. Ми тільки проводимо навчання, регулярне переміщення військ на нашій власній території. І ми будемо чинити так і надалі", — зазначив Рябков.

Також він закликав США припинити здійснювати військову підтримку України, оскільки у Кремлі вважають, що це безпосередньо загрожує Росії.

"Наголошуємо на необхідності припинення підживлення войовничого українського режиму постачанням озброєнь, інструкторським сприянням, розробкою планів та їх імплементації щодо спорудження військових баз, ведення навчально-тренувальних заходів та багато іншого, що становить для нас пряму, безпосередню загрозу", — сказав заступник міністра.

Водночас, Росія закликає Вашингтон змусити Київ виконати Мінські угоди, якщо США справді зацікавлені "в політичному врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту".

"Ми закликаємо американських колег — робили це минулого тижня і робитимемо далі — зайнятися, нарешті, конкретними справами щодо примусу Києва до неухильного та повноформатного виконання мінських угод", — наголосив Рябков.

Зазначимо, що це не перша обіцянка Росії не вторгатися в Україну, яку озвучив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. 10 січня на переговорах між Росією та США у Женеві Рябков заявив, що стягування Росією військ до кордону з Україною не означає майбутньої ескалації в регіоні. Він тоді запевнив, що "жодних планів, намірів напасти, у лапках, на Україну в нас немає і бути не може, а всі заходи щодо бойової підготовки військ, сил здійснюються в межах нашої національної території".

Російські війська біля кордонів України

Тим часом, Росія продовжує стягувати свої війська до кордонів з Україною.

Наприклад, РФ розмістила табір з РСЗВ "Ураган" за 200 км від Києва. За 40 км від українського кордону було помічено реактивні системи, які розташувалися в місцях, де не заявлялося проведення навчань "Союзна рішучість-2022".

А в Південному військовому окрузі РФ розгорнули першу бригаду із ЗРК "Бук-М3". Стверджується, що ЗРК прикриватимуть РФ сил південного флангу НАТО.

Також Росія готує до евакуації своїх дипломатів та членів їхніх сімей з України. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу заявила, що Вашингтон володіє інформацією про такі приготування, хоча в Москві це заперечують.

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