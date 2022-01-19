Вашингтон підтвердив, що Кремль готує евакуацію своїх дипломатів з України (відео)

На заяву прессекретарки Білого дому Джен Псакі відреагувала Москва, заявивши про профнепридатність американського чиновника.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу заявила про те, що Вашингтон має інформацію, що свідчить про підготовку до евакуації російських дипломатів та членів їхніх сімей з України. Відео проведення брифінгу опубліковано на Twitter-акаунті Білого дому.

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"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей з посольства Росії в Україні наприкінці грудня та на початку січня", — заявила Псакі, додавши при цьому, що Вашингтон не має чіткого розуміння причин подібних дій.

Про це також говорив Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи перед співробітниками американського посольства в Києві.

У свою чергу, представниця МЗС РФ Марія Захарова, виступаючи в прямому ефірі на YouTube-каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова, сказала, що заява Псакі про евакуацію співробітників посольства РФ говорить про її профнепридатність.

"За подібними виступами має ховатися не тільки профнепридатність. Має бути ще щось на кшталт відповідальності", — сказала Захарова.

Російська дипломатка зазначила, що у випадку, якщо офіційний представник США "не усвідомлює своїх слів", то МЗС РФ має намір звернутися до керівництва американського відомства з питанням, чи віддають вони звіт у тому, "що може статися після подібних заяв".

Захарова додала, що співробітники російських дипломатичних представництв в Україні нібито систематично зазнають загроз з боку "радикалів", і Вашингтон знає про це.

"Чи будуть вони нести відповідальність у разі проведення провокацій в Україні щодо наших установ та наших людей?" — запитала Захарова, маючи на увазі представників Білого дому.

Нагадаємо, що газета New York Times опублікувала статтю, у якій йшлося про масову евакуацію співробітників дипломатичних представництв РФ в Україні. Проте через деякий час міністерство закордонних справ України спростувало цю інформацію. За словами представника українського МЗС, відомство не отримувало з російського боку інформації про евакуацію працівників дипломатичних установ Російської Федерації з України.