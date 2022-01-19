Вашингтон подтвердил, что Кремль готовит эвакуацию своих дипломатов из Украины (видео)

На заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки отреагировала Москва, заявив о профнепригодности американского чиновника.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила о том, что Вашингтон обладает информацией, свидетельствующей о подготовке к эвакуации российских дипломатов и членов их семей из Украины. Видео проведения брифинга опубликовано на Twitter-аккаунте Белого дома.

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"У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", — заявила Псаки, добавив при этом, что у Вашингтона нет четкого понимания причин подобных действий.

Об этом также говорил Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед сотрудниками американского посольства в Киеве. По его словам

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в прямом эфире на YouTube-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева, сказала, что заявление Псаки об эвакуации сотрудников посольства РФ говорит о ее профнепригодности.

"За подобными выступлениями должна скрываться не только профнепригодность. Должно быть еще что-то, вроде ответственности", — сказала Захарова.

Российский дипломат отметила, что в случае, если официальный представитель США "не отдает себе отчет в своих словах", то МИД РФ намерен обратиться к руководству американского ведомства с вопросом, отдают ли они отчет в том, "что может произойти после подобных заявлений".

Захарова добавила, что сотрудники российских дипломатических представительств в Украине якобы систематически получают угрозы со стороны "радикалов", и Вашингтон знает об этом.

"Будут ли они нести ответственность в случае проведения провокаций на Украине в отношении наших учреждений и наших людей?" — задалась вопросом Захарова, имея в виду представителей Белого дома.

Напомним, что газета New York Times опубликовала статью, в которой говорилось о массовой эвакуации сотрудников дипломатических представительств РФ в Украине. Однако через некоторое время, министерство иностранных дел Украины опровергло эту информацию. По словам представителя украинского МИД, ведомство не получало с российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины.