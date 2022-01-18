В МИД Украины опровергли информацию об эвакуации дипломатов РФ

По словам спикера украинского МИД Олега Николенко, никаких заявлений об эвакуации дипломатов с российской стороны не поступало.

Министерство иностранных дел Украины 18 января не подтвердило информацию об эвакуации членов дипломатического корпуса Российской Федерации из Украины. Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Дипломат заявил, что с российской стороны не было никаких заявлений относительно проведения эвакуации дипломатов РФ.

"Министерство иностранных дел не получало с российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других стран в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", — сказал Николенко.

Спикер добавил, что в свою очередь украинские дипломаты продолжают выполнять свои служебные обязанности в дипломатических представительствах на территории РФ — в частности в генеральных консульствах в Москве, Санкт-Петербурге, и Ростове-на-Дону, а также в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске.

В свою очередь МИД РФ также опроверг слух об эвакуации российских дипломатов из Украины и сообщил о том, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме. Однако в самом посольстве России в Киеве отказались комментировать информацию из зарубежных СМИ.

"Мы работаем в штатном режиме, а информацию источников The New York Times не комментируем", — сказал во вторник корресподенту ТАСС представитель российского дипломатического корпуса.

Напомним, что газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось о решении России эвакуировать своих дипломатов и членов их семей с территории Украины. Об этом журналистам издания якобы рассказал высокопоставленный чиновник из Службы безопасности Украины.