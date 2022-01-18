Россия массово вывозит семьи своих дипломатов из Украины, — New York Times

Американские чиновники допустили, что таким образом РФ готовится к военным действиям.

РФ за неделю до начала переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу проекта договора о безопасности начала вывозить из территории Украины семьи российских дипломатов. Этот факт может свидетельствовать о подготовке России к военным действиям. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, 5 января 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, сели в автобусы и направились в Москву. В течение нескольких дней после этого еще около 30 человек из консульств в Киеве и во Львове выехали еще 30 человек, а дипломатам двух других представительств РФ в Украине была дана команда подготовиться к выезду из Украины, сообщил источник издания в СБУ.

Украинские и американские чиновники считают, что есть несколько интерпретаций такого шага со стороны РФ — эвакуация семей дипломатов может быть частью российской пропаганды, частью подготовки к надвигающемуся конфликту или блефом. Также есть вероятность, что все три варианта соответствуют действительности. При этом издание отмечает, что РФ, скорее всего, знали, что такие действия будут замечены Украиной и США.

"У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство готовилось эвакуировать членов своей семьи из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", — сказал американский чиновник в комментарии газете.

Украинские чиновники заявили, что видели, как россияне выезжают из страны.

"Возможно, (РФ) пытались поддержать аргументацию того, что Соединенные Штаты и их западные союзники должны серьезно отнестись к своим требованиям о том, чтобы Украина никогда не могла вступить в НАТО (…) Возможно также, что русские пытались указать, что назревает нападение, хотя других сигналов не было", — говорится в публикации.

В то же время официальные лица в Вашингтоне утверждают, что президент РФ Владимир Путин еще не принял решения о вторжении в Украину.

"Никто, кроме лидеров Кремля, похоже, точно не знает, как могут разыграться события в следующие дни и недели", — считают журналисты.

Министерство иностранных дел РФ, комментируя публикацию New York Times агентству ТАСС, заявило: "Посольство России в Киеве работает в штатном режиме".

Напомним, американские СМИ тем временем сообщили, что директор ЦРУ Билл Бернс негласно посетил Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским и сотрудниками украинской разведки на фоне угрозы вторжения РФ.

Также мы писали о том, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы, чтобы повысить ее обороноспособность