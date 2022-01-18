Росія масово вивозить сім'ї своїх дипломатів з України, — New York Times

Американські чиновники припустили, що так РФ готується до воєнних дій.

РФ за тиждень до початку переговорів зі США, НАТО та ОБСЄ щодо проєкту договору про безпеку почала вивозити з території України сім'ї російських дипломатів. Цей факт може свідчити про підготовку Росії до воєнних дій. Про це повідомляє газета New York Times із посиланням на американських та українських чиновників.

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За словами високопоставленого співробітника Служби безпеки України, 5 січня 18 людей, переважно діти та дружини російських дипломатів, сіли в автобуси та попрямували до Москви. Протягом кількох днів після цього з консульств у Києві та Львові виїхали ще 30 осіб, а дипломатам двох інших представництв РФ в Україні було надано команду підготуватися до виїзду з України, повідомило джерело видання в СБУ.

Українські й американські чиновники вважають, що є кілька інтерпретацій такого кроку з боку РФ — евакуація сімей дипломатів може бути частиною російської пропаганди, частиною підготовки до конфлікту, що насувається, або блефом. Також є ймовірність, що всі три варіанти відповідають дійсності. При цьому видання зазначає, що РФ, швидше за все, знали, що такі дії будуть помічені Україною та США.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався евакуювати членів своєї сім'ї з посольства Росії в Україні наприкінці грудня та на початку січня", — сказав американський чиновник у коментарі газеті.

Українські чиновники заявили, що бачили, як росіяни виїжджають з країни.

"Можливо, (РФ) намагалися підтримати аргументацію того, що Сполучені Штати та їхні західні союзники повинні серйозно поставитися до своїх вимог про те, щоб Україна ніколи не могла вступити в НАТО (…) Можливо також, що росіяни намагалися вказати, що назріває напад, хоча інших сигналів не було", — йдеться у публікації.

Водночас, офіційні особи у Вашингтоні стверджують, що президент РФ Володимир Путін ще не ухвалив рішення про вторгнення в Україну.

"Ніхто, крім лідерів Кремля, схоже, точно не знає, як можуть розігратися події у наступні дні та тижні", — вважають журналісти.

Міністерство закордонних справ РФ, коментуючи публікацію New York Times агентству ТАСС, заявило: "Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі".

Нагадаємо, американські ЗМІ тим часом повідомили, що директор ЦРУ Білл Бернс негласно відвідав Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та співробітниками української розвідки на тлі загрози вторгнення РФ.

Також ми писали про те, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес пообіцяв поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи, щоб підвищити її обороноздатність.