Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с Зеленским на прошлой неделе, — CNN

Билл Бернс также провел беседу с украинскими разведчиками для оценки рисков вторжения России.

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Билл Бернс на прошлой неделе совершил негласный визит в Украину для консультаций по поводу возможного вторжения России. Об этом со ссылкой на два источника сообщило издание CNN.

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По данным журналистов, поездка была запланирована заранее на фоне "опасений предполагаемого вторжения России в Украину". В ходе нее Бернс встретился с президентом Владимиром Зеленским и коллегами из украинской разведки. Стороны обсудили "усилия по деэскалации" ситуации и актуальные оценки рисков для Украины.

Издание отметило, что американское разведывательное ведомство давно следует политике не комментировать и не объявлять зарубежные поездки своего директора.

Газета New York Times в свою очередь уточнила, что визит Бернса состоялся в прошлую среду, 12 января.

Тем временем корреспондентка CNN Наташа Бертран отметила, что директор ЦРУ на протяжении нескольких месяцев был главным посредником между США, РФ и Украиной на фоне наращивания концентрации российских войск вблизи украинских границ. В начале ноября Бернс провел беседу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу действий РФ.

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Напомним, недавно американские СМИ сообщили, что ЦРУ уже на протяжении 8 лет секретно готовит военных Сил специальных операций Украины и других разведчиков для противодействия РФ.

Также Фокус писал, что советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о подготовке Россией боевиков для проведения спецоперации на Донбассе под чужим флагом, которая может стать поводом для вторжения войск государства-агрессора.