Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с Зеленским на прошлой неделе, — CNN
Билл Бернс также провел беседу с украинскими разведчиками для оценки рисков вторжения России.
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Билл Бернс на прошлой неделе совершил негласный визит в Украину для консультаций по поводу возможного вторжения России. Об этом со ссылкой на два источника сообщило издание CNN.
По данным журналистов, поездка была запланирована заранее на фоне "опасений предполагаемого вторжения России в Украину". В ходе нее Бернс встретился с президентом Владимиром Зеленским и коллегами из украинской разведки. Стороны обсудили "усилия по деэскалации" ситуации и актуальные оценки рисков для Украины.
Издание отметило, что американское разведывательное ведомство давно следует политике не комментировать и не объявлять зарубежные поездки своего директора.
Газета New York Times в свою очередь уточнила, что визит Бернса состоялся в прошлую среду, 12 января.
Тем временем корреспондентка CNN Наташа Бертран отметила, что директор ЦРУ на протяжении нескольких месяцев был главным посредником между США, РФ и Украиной на фоне наращивания концентрации российских войск вблизи украинских границ. В начале ноября Бернс провел беседу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу действий РФ.
Напомним, недавно американские СМИ сообщили, что ЦРУ уже на протяжении 8 лет секретно готовит военных Сил специальных операций Украины и других разведчиков для противодействия РФ.
Также Фокус писал, что советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о подготовке Россией боевиков для проведения спецоперации на Донбассе под чужим флагом, которая может стать поводом для вторжения войск государства-агрессора.