По информации Yahoo News, в США обучают бойцов ССО для организации сопротивления России. Программа функционирует уже 8 год.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) курирует секретную программу подготовки украинских Сил специальных операций (ССО) и других сотрудников разведки. Об этом издании Yahoo News сообщили 5 источников среди бывших сотрудников разведки и нацбезопасности, знакомых с программой.

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Утверждается, что ЦРУ проводит подготовку украинских военных с 2014 года на неизвестном объекте на юге США. Бойцы могут сыграть решающую роль в отражении возможного вторжении России. Ее создала администрация экс-президента Барака Обамы, а при администрации Дональда Трампа программу расширили. Нынешнее руководство страны, как пишут журналисты, продолжила и дополнила ее.

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Как сообщили источники издания, к 2015 году участники наземного отделения ЦРУ начали выезжать в зону ООС для консультации украинских военных. Обучение включало в себя:

обращение с огнестрельным оружием

методы маскировки

наземную навигацию

прикрытие и перемещения

разведка и ряд других элементов

По словам бывшего чиновника, учения включали в себя "тактические элементы", которые укрепили бы способность Украины дать отпор россиянам. Другой источник выразился более жестко о программе.

"Соединенные штаты обучают повстанцев", — заявил экс-сотрудник ЦРУ, добавив, что программа научила украинцев "убивать русских".

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Но в издании пишут, что программа, по-видимому, никогда официально не была направлена ​​на подготовку к повстанческому движению. Но включала в себя обучение, которое можно было использовать для этой цели, например, поддержка защищенной связи в тылу врага или в условиях радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что программа за все время была очень эффективной и помогла "переломить ситуацию" на поле боя.

"Если русские предпримут новое вторжение, найдутся люди, которые сделают их жизнь невыносимой", — сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки. Военизированные формирования, прошедшие подготовку в ЦРУ, "организуют сопротивление", используя полученную ими специальную подготовку.

Отдельно в издании пишут о том, что в ЦРУ беспокоились о российских "кротах" в украинской армии, поэтому кандидатов очень тщательно отбирали. Были случаи, когда украинских военных отправляли обратно в Украину за хранение несанкционированных электронных устройств. Также, выпускники программы становились жертвами убийств. В частности, приводится пример командира спецподразделения военной разведки полковника Максима Шаповала. Он был взорван в своей машине взрывным устройством. Вероятно, в РФ осведомлены о наличии подобной программы.

Напомним, по данным американской разведки, России нужен лишь повод для вторжения в Украину. Также американские сенаторы разработали "Акт о защите суверенитета Украины", который предусматривает экстренную помощь в случае вторжения РФ.