России нужен только повод для вторжения в Украину, — разведка США

Как предлог, РФ может обвинить Украину в подготовке нападения на ОРДЛО. Такой сценарий, по словам советника Байдена, уже был опробован в 2014 году.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия ищет повод для полномасштабного вторжения в Украину. Об этом он заявил во время брифинга в Белом Доме.

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"Американские спецслужбы выяснили, что Россия ищет повод для вторжения, в т.ч. с помощью диверсий и информационных операций. Украину могут обвинить в подготовке к нападению на российские войска на востоке Украины. Мы наблюдали такой сценарий развития событий в 2014 году, и он вновь готовится".

Советник президента в очередной раз заявил, что США поддерживают Украину: "США будут готовы в любом случае". Вместе с тем, он подчеркнул, что пока у США нет подтверждений, что в Кремле уже приняли решение о военной операции против Украины.

Салливан коснулся вопроса о переговорах с РФ. По его словам, официальный Вашингтон считает, что решить проблему дипломатическим путем все еще возможно.

Напомним, что США разработали "Акт о защите суверенитета Украины". Проект закона предусматривает выделение дополнительной поддержки Украине в качестве экстренной помощи — в размере 500 млн долларов. Такая поддержка будет оказана, если Кремль все же решит провести полномасштабное вторжение в Украину. Более того, Украине будут предоставлены прямые кредиты на закупку вооружения.

Ранее Фокус сообщал, что Антон Красовский, руководитель вещания канала RT на русском языке заявил, что у Украины не будет возможности стать членом НАТО, и что Кремль введет на территорию нашей страны войска, после чего украинскую Конституцию сожгут на Крещатике.