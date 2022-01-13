"Мы введем войска": директор канала RT пообещал "сжечь Конституцию" Украины на Крещатике (видео)

Антон Красовский, показывая неприличный жест в камеру, назвал украинцев "тварями" и посоветовал "не мечтать" о вступлении в НАТО.

Директор вещания на русском языке канала RT Антон Красовский заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, а РФ введут на ее территорию войска и "сожгут" украинскую Конституцию на киевском Крещатике. Об этом журналист заявил в ходе эфира своей программы "Антонимы", в которой также участвовал редактор сайта carnegie.ru Александр Баунов.

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Гость программы заявил, что существует большая вероятность вступления Украины и Грузии в НАТО еще во время президентства главы российского государства Владимира Путина.

В ответ на это журналист, показывая в камеру неприличный жест, заявил: "Нет. Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари".

[ + – ] Слова Красовского об Украине с 56:45

Далее Красовский указал, что в украинской Конституции закреплен курс государства на членство в Альянс и Евросоюзе.

"Мы отнимем у вас вашу Конституцию! Мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами (Красовский обращается к камере) на ваших же огнях, как вы любите! На шинах, на покрышках. Они все побегут к нам. Украинцы, welcome home", — добавил руководитель RT.

На ролик уже отреагировал народный депутат и член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.

"Антон Красовский, ну и мр*зь же ты", — написал политик у себя в Facebook.

Данные тезисы были высказаны в ходе обсуждения проекта договора о безопасности, предложенный Россией Альянсу и США. Согласно ему, РФ требует, чтобы НАТО исключило возможность вхождения Украины и Грузии в свой состав. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что Альянс не пойдет на компромисс в этом вопросе, а политика "открытых дверей" продолжит действовать.

Напомним, ранее в 2021 году другой сотрудник российских СМИ, Тигран Кеосаян, который также является супругом главного редактора RT Маргариты Симоньян, заявил, что РФ в скором времени захватит новые территории Украины.