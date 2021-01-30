Российский пропагандист Тигран Кеосаян пригрозил захватом Киева (видео)

По словам одного из организаторов форума "Русский Донбасс", в котором также приняли участие Симоньян и Бабаян, это случится "в самом скором времени".

Ведущий "Международной пилорамы" на НТВ и муж главного редактора пропагандистского телеканала Russia Today Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян во время так называемого форума "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке замахнулся на новые украинские территории.

"Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати рано, не хочу вас расстраивать", – заявил он, давая комментарий местным и российским СМИ.

На слова пропагандиста обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, который в 2014 году стал вынужденным переселенцем из-за войны на Донбассе, а сейчас является представителем Донецка в Минской трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу

"Что характерно, в Карабахе он почему-то побывать не обещает. Тигран, может, сначала Шуши, а потом уже Киев?", – поиронизировал он под видео.

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Ранее супруга пропагандиста, выступая на форуме, который проходил в оккупированном Донецке 28-29 января, призвала "Россию-матушку" забрать Донбасс домой.

На ее слова отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Симоньян не может быть выразителем официальной позиции России. Он пояснил, что присоединять Донбасс Россия не собирается, но при этом "продолжит защищать русских" в Украине.

Тем временем МИД начало процедуру запрета въезда Тиграна Кеосаяна на территорию Украину. Его жена в "черном списке" находится уже давно. Там же – и третий организатор мероприятия – Роман Бабаян (главный редактор "Говорит Москва")