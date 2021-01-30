Російський пропагандист Тигран Кеосаян пригрозив захопленням Києва (відео)

За словами одного з організаторів форуму "Русский Донбас", в якому також взяли участь Симоньян і Бабаян, це трапиться "найближчим часом".

Ведучий "Міжнародної пилорами" на НТВ і чоловік головного редактора пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян під час так званого форуму "Русский Донбас" в окупованому Донецьку замахнувся на нові українські території.

"Я передаю всім привіт, українським товаришам, ворогам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві, рано чи пізно. Швидше, до речі рано, не хочу вас засмучувати", – заявив він, даючи коментар місцевим і російським ЗМІ.

На слова пропагандиста звернув увагу український журналіст і блогер Денис Казанський, який у 2014 році став вимушеним переселенцем через війну на Донбасі, а зараз є представником Донецька в Мінській тристоронньої контактній групі (ТКГ) по Донбасу

"Що характерно, в Карабасі він чомусь побувати не обіцяє. Тигран, може, спочатку Шуші, а потім уже Київ?", — поіронізував він під відео.

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Раніше дружина пропагандиста, виступаючи на форумі, який проходив в окупованому Донецьку 28-29 січня, закликала "Росію-матінку" забрати Донбас додому.

На її слова відреагували в Кремлі. Зокрема, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Симоньян не може бути виразником офіційної позиції Росії. Він пояснив, що приєднувати Донбас Росія не збирається, але при цьому "продовжить захищати росіян" в Україні.

Тим часом МЗС розпочало процедуру заборони в'їзду Тиграна Кеосаяна на територію України. Його дружина в "чорному списку" значиться вже давно. Там же — і третій організатор заходу — Роман Бабаян (головний редактор "Говорить Москва")