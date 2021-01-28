Пропагандистка Симоньян призвала "Россию-матушку" забрать Донбасс домой (видео)
Она уверена, что Россия якобы "обязана помочь" жителям оккупированных территорий Украины.
Главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today из Донецка прямым текстом призвала Кремль забрать оккупированные украинские территории Луганской и Донецкой областей в состав России. Видеофрагмент этого обращения появился в телеграмм-каналах.
Выступая на так называемом форуме "Российский Донбасс" пропагандистка заявила:
"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой".
На видео можно заметить, что на сцене сидят главарь "ДНР" Денис Пушилин и его "коллега" из "ЛНР" Леонид Пасечник, а в зале – много российских боевиков, воевавших против украинской армии.
Кроме Симоньян, на Донбасс приехал ее муж Тигран Кеосаян, ведущий "Международной пилорамы" на НТВ, главный редактор "Говорит Москва" Роман Бабаян, а также группа депутатов российской Госдумы. Они планируют обсудить интеграцию ОРДЛО в состав России.
Накануне Симоньян опубликовала фото, сделанное на въезде в Донецк. "Если кто меня потерял, я тут", – говорится в подписи к нему.
Напомним, МИД начало процедуру запрета въезда Тиграну Кеосаяну на территорию Украину. Двум другим пропагандистам въезд на территорию Украины запретили уже давно.