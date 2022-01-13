"Ми введемо війська": директор каналу RT пообіцяв "спалити Конституцію" України на Хрещатику (відео)

Антон Красовський, показуючи непристойний жест у камеру, назвав українців "тварями" та порадив "не мріяти" про вступ до НАТО.

Директор мовлення російського каналу RT Антон Красовський заявив, що Україна не зможе вступити до НАТО, а РФ введуть на її територію війська та "спалять" українську Конституцію на київському Хрещатику. Про це журналіст заявив у ході ефіру своєї програми "Антоніми", у якій також брав участь редактор сайту carnegie.ru Олександр Баунов.

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Гість програми заявив, що існує велика ймовірність вступу України та Грузії до НАТО ще за часів президентства глави російської держави Володимира Путіна.

У відповідь на це журналіст, показуючи в камеру непристойний жест, заявив: "Ні. Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки".

[ + – ] Слова Красовського про Україну з 56:45

Далі Красовський зазначив, що в українській Конституції закріплено курс держави на членство в Альянсі та Євросоюзі.

"Ми заберемо у вас вашу Конституцію! Ми спалимо її на Хрещатику разом з вами (Красовський звертається до камери) на ваших же вогнях, як ви любите! На шинах, на покришках. Вони всі побіжать до нас. Українці, welcome home", — додав керівник RT.

На ролик уже відреагував народний депутат та член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

"Антоне Красовський, ну і "мр*зь" же ти", — написав політик у себе у Facebook.

Ці тези були висловлені під час обговорення проєкту договору про безпеку, запропонованого Росією Альянсу та США. Відповідно до нього РФ вимагає, щоб НАТО виключило можливість входження України та Грузії до свого складу. Генеральний секретар організації Єнс Столтенберг у свою чергу заявив, що Альянс не піде на компроміс у цьому питанні, а політика "відкритих дверей" продовжить діяти.

Нагадаємо, раніше у 2021 році інший співробітник російських ЗМІ, Тигран Кеосаян, який також є чоловіком головної редакторки RT Маргарити Симоньян, заявив, що РФ незабаром захопить нові території України.