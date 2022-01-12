"Значні розбіжності". Генсек НАТО розповів про переговори щодо безпеки з Росією

За словами Єнса Столтенберга, сторонам не вдалося домовитися про проведення нових зустрічей у майбутньому. Також Альянс відкинув вимогу Росії виключити прийом нових країн до свого складу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори з Росією з питань безпеки, що відбулися в середу, 12 січня, були "непростими, але важливими". Керівник організації запевнив, що політика "відкритих дверей" щодо країн, які хочуть до неї приєднатися, не буде скасована. Про це Столтенберг сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі Альянсу з російською стороною, яку транслювало агентство Reuters.

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"Це була непроста дискусія. Але саме тому ця зустріч була такою важливою. У нас відбувся дуже серйозний і прямий обмін думками щодо ситуації в Україні та навколо неї, а також питання європейської безпеки", — заявив глава Альянсу.

За словами Столтенберга, з цих питань між країнами НАТО та Росією є "значні розбіжності", які "нелегко подолати". Водночас він зазначив, що той факт, що Альянс і РФ сіли за один стіл, є "позитивним знаком".

Генсек Альянсу також зазначив, що сьогодні РФ винесла на розгляд свій проєкт договору безпеки. Зокрема, Росія вимагає припинити прийом "будь-яких нових членів у НАТО" і вивести свої сили з території союзників Альянсу в Східній Європі.

"Союзники НАТО у свою чергу підтвердили політику відкритих дверей НАТО. І право кожної нації обирати свої власні заходи безпеки. Союзники ясно дали зрозуміти, що не відмовляться від своєї здатності захищати одне одного. У тому числі з присутністю військ у східній частині Альянсу", — заявив Столтенберг.

При цьому країни-члени НАТО заявили про необхідність продовжити діалог і вивчити графік для проведення нових зустрічей у майбутньому. РФ, за словами Столтенберга, "цю пропозицію не прийняла, але й не відхилила": "Російські представники заявили, що їм буде потрібен деякий час, щоб дати відповідь із цього приводу". Можливі майбутні переговори будуть присвячені, зокрема, взаємним і перевірочним обмеженням на ракетні озброєння.

Також керівник організації додав, що НАТО зацікавлене у відновленні роботи свого представництва в Москві та російського офісу в Брюсселі.

Генсек організації додав, що НАТО закликав Росію до негайної деескалації ситуації всередині та навколо України й дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.

"Усе це означає, що наш діалог важкий, але ще потрібніший", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, переговори щодо гарантій безпеки відбуваються в три етапи. 10 січня відбулася 7,5-годинна зустріч делегацій із РФ і США в Женеві. 12 січня відбулося засідання Комісії Росія-НАТО. А 13 січня російська сторона зустрінеться з ОБСЄ.

У грудні минулого року Росія запропонувала НАТО й США проєкт договору про безпеку, в якому йшлося про вимогу виключити можливість включення України до складу Альянсу. У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що право для кожної країни самостійно обирати свій шлях і союзи є "основним принципом" і організація в цьому питанні "не піде на компроміс".

7 січня Столтенберг заявив, що НАТО має бути готовим до відсутності прогресу в ході переговорів із РФ на тлі нарощування концентрації російських військ біля українських кордонів.