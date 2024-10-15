Брак допомоги Україні полегшив вторгнення РФ: Столтенберг розповів про помилку Меркель

За словами колишнього генсека Альянсу, навіть після окупації Криму та початку війни на Донбасі зустрічі у форматі НАТО — Росія тривали. Альянс не мав якихось ілюзій щодо РФ, але потрібно було керувати складними відносинами із сусідом.

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Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг розповів, що за десятиліття роботи на посаді період російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року був для нього найскладнішим. Про це пише Spiegel.

"Напад не став несподіванкою. Ми заздалегідь знали, що Росія планує вторгнення, ми відстежували цю підготовку. Але все ж таки повномасштабне військове вторгнення було таким, що шокує — спостерігати всі страждання і руйнування в Україні. Це був болючий момент для всіх нас. І я це ніколи не забуду", — заявив Столтенберг.

На запитання про те, чи варто вважати нинішній час найнебезпечнішим з часів Другої світової, він відповів, що сьогоднішній світ став нестабільним і непередбачуваним. За часів холодної війни була конфронтація з СРСР, війська стояли біля кордонів, ядерна зброя — по обидва боки залізної завіси.

"Але все ж таки була певна передбачуваність, бо жодна зі сторін не хотіла йти на ризик того, що війна перетвориться на гарячу. Тепер у нас стільки викликів одночасно. Ми очікуємо на повномасштабну війну в Європі та стикаємося з дедалі більшим глобальним протистоянням, наприклад, із Китаєм, країною, яка нарощує свої збройні сили з безпрецедентною швидкістю", — додав Столтенберг.

НАТО недооцінило Путіна

За словами колишнього генсека Альянсу, спостереження за Росією вели протягом багатьох років.

"Путін ставав дедалі агресивнішим. Після незаконної анексії Криму 2014 року ми почали масштабне зміцнення колективної оборони, нарощували інвестиції в оборону, встановили мету витрат до 2% ВВП для всіх членів", — пояснив він.

Столтенберг також додав, що вперше з часів холодної війни патрульні війська були розміщені на східному кордоні Альянсу.

Норвежець очолив НАТО в жовтні 2014 року, через деякий час після захоплення Криму. На запитання німецького тижневика про те, коли він зрозумів, що стратегія Ангели Меркель, яка намагалася вибудовувати мости з РФ, виявилася помилковою, він відповів, що правильним було вибудовувати мости з РФ після холодної війни.

"Навіть після російської анексії Криму і початку війни на Донбасі зустрічі у форматі НАТО — Росія тривали. Ми зустрічалися наприкінці січня 2022 року. Не через те, що мали якісь ілюзії щодо Росії, а через те, що потрібно було керувати відносинами з нашим сусідом, які перетворилися на дуже складні", — пояснив він.

В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю Financial Times ексгенсек Альянсу зазначав, що було помилкою не почати фінансувати Україну раніше, оскільки це могло допомогти запобігти війні.

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"Легко говорити в ретроспективі про те, що потрібно було зробити. Сьогодні я думаю, що брак військової підтримки України полегшив російське вторгнення. Це має бути уроком на майбутнє для всіх членів Альянсу. Ми не інвестуємо в нашу військову міць для ведення війни, але для її запобігання. Річ не у тому, щоб провокувати Росію, а в тому, щоб її стримати. Інакше ніхто, зокрема й РФ, не сприйматимуть нас серйозно", — зазначив він.

Єнс Столтеберг обіймав посаду генерального секретаря НАТО протягом 10 років, а тепер очолює Мюнхенську конференцію з безпеки. Нині він пише книжку, в якій розповідає про свій досвід, вона має вийти друком наступної весни.

Нагадаємо, що напередодні, 14 жовтня, стало відомо, що НАТО розпочало масштабні навчання.