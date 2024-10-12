МЗС Польщі оголосило про відкриття найближчими тижнями бази НАТО, яка зможе збивати ракети РФ

База в Редзіково стає не тільки американською системою, а й натівською. В МЗС Польщі вели переговори щодо тих ракет, які зможуть збивати військовослужбовці на цій базі.

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Американська база ПРО в польському Редзікові призначена для знищення не лише іранських, а й російських ракет. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє PAP.pl.

За його словами, Вашингтон погодився "змінити концепцію" у межах створення цієї бази.

"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіково (Поморське воєводство), – заявив Радослав Сікорський.

Зазначається, що база в Редзіково стає не тільки американською системою, а й натівською.

"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіково поблизу Пуцька. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами", — сказав Сікорський.

Він також повідомив, що вів переговори, "щоб ракети могли збивати і російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські, які летять на США".

Нагадаємо, що раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, а його слова про передачу окупованого Криму під мандат ООН не так зрозуміли.

Раніше Україна попросила Румунію збивати усі "Шахеди", які летять у її напрямку. Водночас німецьке видання FAZ зробило помилку і написало, що Румунія звернулася з проханням збивати російські "шахеди". Згодом ЗМІ виправило написане.