База в Редзиково становится не только американской системой, но и натовской. В МИД Польши вели переговоры относительно тех ракет, которые смогут сбивать военнослужащие на этой базе.

Related video

Американская база ПРО в польском Редзикове предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает PAP.pl.

По его словам, Вашингтон согласился "изменить концепцию" в рамках создания этой базы.

"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзиково (Поморское воеводство), — заявил Радослав Сикорский.

Отмечается, что база в Редзиково становится не только американской системой, но и натовской.

"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзиково вблизи Пуцка. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами", — сказал Сикорский.

Он также сообщил, что вел переговоры, "чтобы ракеты могли сбивать и российские ракеты, которые летят на Польшу, а не только иранские, которые летят на США".

Напомним, что ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, а его слова о передаче оккупированного Крыма под мандат ООН не так поняли.

Ранее Украина попросила Румынию сбивать все "Шахеды", которые летят в ее направлении. В то же время немецкое издание FAZ сделало ошибку и написало, что Румыния обратилась с просьбой сбивать российские "Шахеды". Впоследствии СМИ исправило написанное.