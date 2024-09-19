Ключевое значение для Путина: Польша предложила передать Крым ООН для проведения референдума

По мнению главы польского МИД Радослава Сикорского, если бы украинцы воевали в Крыму — Владимир Путин не решился бы начинать бои за Донбасс.

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Крым можно передать под ООН для проведения там референдума. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на nightcap дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, сообщает "Иnterfax-Украина" .

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", — предложил глава польского МИДа.

По его мнению, Крым имеет ключевое значение для президента России Владимира Путина. Руководитель ведомства отметил, что не видит выхода из ситуации без демилитаризации Крыма.

"Крым символически важен для России, и особенно для (президента РФ) Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма", — уточнил Радослав Сикорский.

Он добавил, что ошибкой Запада было сказать, в частности, американцам, чтобы украинцы не воевали в Крыму.

"Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символически, он (Путин — ред.), возможно, не решился бы на Донбасс", — уточнил министр иностранных дел Польши.

На момент публикации материала Офис президента и МИД Украины не комментировали предложение Сикорского.

Напомним, ранее Радослав Сикорский отмечал о "нулевом желании защищать Украину". Однако, по его мнению, все может измениться в ситуации, если фронт начнет разрушаться. Также он отметил, что Варшава готова помочь Киеву с призывом граждан, находящихся в Польше, чтобы те защищали свою родину.

Кроме того, глава МИД Польши отмечал о "обязанности" сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. Страна должна гарантировать безопасность своих граждан.