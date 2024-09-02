Глава МИД Польши считает "обязанностью" сбивать российские ракеты над Украиной: в НАТО отреагировали

По мнению Радослава Сикорского, не стоит бояться, что перехват ракет может втянуть НАТО в войну России против Украины. В ответ заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил, что в Альянсе "всегда консультируются, прежде чем делать что-то, что может иметь последствия для всех".

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Польша и другие страны, граничащие с Украиной, имеют "обязанность" сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times.

По его словам, Варшава обязана гарантировать безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что такой перехват может втянуть Североатлантический альянс в войну России против Украины.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность. Я лично считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, было бы законной самообороной (ударить по ним — ред.), потому что когда они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, является значительным", — сказал Сикорский.

8 июля Польша подписала двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, в котором оба государства обязались изучить возможность "перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и причастными организациями".

Однако Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, который вот-вот покинет свой пост, отверг это предложение, заявив, что это может привести к тому, что Альянс "станет частью конфликта".

Сикорский настаивал на праве своей страны на перехват после того, как 26 августа вероятно российский беспилотник пересек границу Польши. С тех пор польские власти ищут беспилотник, который, возможно, приземлился на украинской территории после того, как сбился с курса во время российского массированного ракетного удара по Украине.

Реакция НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам безопасности Мирча Джоане после слов главы МИД Польши Радослава Сикорского о необходимости перехвата российских ракет над Украиной отметил, что в Альянсе уважают суверенное право каждого союзника на защиту, но в рамках НАТО принято консультироваться по такому поводу.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и сделать все возможное, чтобы избежать эскалации. И именно здесь линия НАТО является последовательной с самого начала войны. Конечно, мы уважаем суверенное право каждого союзника обеспечивать национальную безопасность. Но в рамках НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем делать что-то, что может иметь последствия для всех нас — и наши польские союзники всегда были безупречными в проведении консультаций внутри Альянса", — заявил Джоанэ.

Напомним, 28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встречался со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Он заявил, что сбитие российских целей не сделает Польшу участницей войны.

27 августа экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич призвал "не прятать голову в песок" в вопросе уничтожения воздушных целей РФ над Украиной. По его словам, Варшаве для этого не нужно согласие НАТО.