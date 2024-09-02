Голова МЗС Польщі вважає "обов'язком" збивати російські ракети над Україною: у НАТО відреагували

На думку Радослава Сікорського, не варто боятися, що перехоплення ракет може втягнути НАТО у війну Росії проти України. У відповідь заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що в Альянсі "завжди консультуються, перш ніж робити щось, що може мати наслідки для всіх".

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Польща та інші країни, що межують з Україною, мають "обов'язок" збивати російські ракети, перш ніж вони увійдуть у їхній повітряний простір, попри спротив НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, Варшава зобов'язана гарантувати безпеку своїх громадян, попри побоювання, що таке перехоплення може втягнути Північноатлантичний альянс у війну Росії проти України.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору — це наш власний конституційний обов'язок. Я особисто вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, було б законною самообороною (вдарити по них — ред.), тому що коли вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть когось поранити, є значним", — сказав Сікорський.

8 липня Польща підписала двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки з Україною, в якій обидві держави зобов'язалися вивчити можливість "перехоплення в повітряному просторі України ракет і дронів, випущених у напрямку території Польщі, дотримуючись необхідних процедур, погоджених державами та причетними організаціями".

Однак Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, який от-от залишить свій пост, відкинув цю пропозицію, заявивши, що це може призвести до того, що Альянс "стане частиною конфлікту".

Сікорський наполягав на праві своєї країни на перехоплення після того, як 26 серпня ймовірно російський безпілотник перетнув кордон Польщі. Відтоді польська влада шукає безпілотник, який, можливо, приземлився на українській території після того, як збився з курсу під час російського масованого ракетного удару по Україні.

Реакція НАТО

Заступник генерального секретаря НАТО з питань безпеки Мірча Джоане після слів голови МЗС Польщі Радослава Сікорського про необхідність перехоплення російських ракет над Україною зазначив, що в Альянсі поважають суверенне право кожного союзника на захист, але в межах НАТО заведено консультуватися з такого приводу.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні й зробити все можливе, щоб уникнути ескалації. І саме тут лінія НАТО є послідовною з самого початку війни. Звичайно, ми поважаємо суверенне право кожного союзника гарантувати національну безпеку. Але в рамках НАТО ми завжди консультуємося, перш ніж робити щось, що може мати наслідки для всіх нас — і наші польські союзники завжди були бездоганними в проведенні консультацій всередині Альянсу", — заявив Джоане.

Нагадаємо, 28 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрічався зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Він заявив, що збиття російських цілей не зробить Польщу учасницею війни.

27 серпня ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич закликав "не ховати голову в пісок" у питанні знищення повітряних цілей РФ над Україною. За його словами, Варшаві для цього не потрібна згода НАТО.