Робота ППО по російських цілях не зробить Польщу учасницею війни, — Кулеба

Голова МЗС планує переконувати європейських колег, щоб країни ЄС отримали дозвіл збивати ракети та дрони над Україною. Дмитро Кулеба вже досяг певних домовленостей з польським міністром.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закличе партнерів дозволити Польщі збивати російські безпілотники й ракети. Про це він 29 серпня розповів в інтерв’ю Politico.

Дипломат поділився, що проситиме колег на зустрічі міністрів ЄС дозволити використання ППО в європейських країнах. Зокрема йдеться про те, щоб Польща могла захищати частину повітряного простору України.

"Я не ставлю під сумнів готовність Польщі створювати захисні механізми, вони не можуть це зробити самостійно. Нам потрібні партнери, щоб підтримати їх у цьому", — наголосив Кулеба.

Він запевнив, що аргумент про участь країн ЄС у війні в такому разі — неправдивий.

"Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету чи безпілотник, який летить у вашому напрямку і може фактично завдати шкоди вашій власній території", — уточнив міністр.

28 серпня Кулеба на своїй сторінці у соцмережі X (раніше — Twitter) повідомляв, що зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським. Зі слів голови МЗС, вони "домовилися про подальші кроки, щоб створити можливість для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі".

Головний пріоритет — далекобійність

Також міністр розповів у інтерв’ю, що для України важливо переконати союзників дозволити застосування західної зброї для глибоких ударів по РФ. Він зауважив, що здебільшого це рішення залежить від США та Великої Британії.

"Європейський Союз є фундаментально важливою опорою в коаліції на підтримку України та може і повинен зіграти певну роль у переконанні Сполучених Штатів ухвалити це рішення", — наголосив Кулеба.

Він додав, що щойно Україна отримає дозвіл та достатньо ракет для таких ударів, це "спрацює". Однак нині тривають переговори щодо ударів вглиб Росії.

Нагадаємо, ексміністр оборони Польщі Януш Онишкевич заявив, що рішення щодо ліквідації повітряних цілей РФ над Україною може ухвалюватись без залучення усього НАТО. Він закликав уряд "не ховати голову у пісок".

На дискусію навколо роботи ППО Польщі вже відреагували у Росії. Речник ворожого МЗС Олег Тяпкін пообіцяв країні жорстку відповідь в такому разі, подавши ліквідацію повітряних цілей як пряму участь у війні.