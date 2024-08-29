Работа ПВО по российским целям не сделает Польшу участницей войны, — Кулеба

Глава МИД планирует убеждать европейских коллег, чтобы страны ЕС получили разрешение сбивать ракеты и дроны над Украиной. Дмитрий Кулеба уже достиг определенных договоренностей с польским министром.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призовет партнеров позволить Польше сбивать российские беспилотники и ракеты. Об этом он 29 августа рассказал в интервью Politico.

Дипломат поделился, что будет просить коллег на встрече министров ЕС разрешить использование ПВО в европейских странах. В частности, речь идет о том, чтобы Польша могла защищать часть воздушного пространства Украины.

"Я не ставлю под сомнение готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом", — подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что аргумент об участии стран ЕС в войне в таком случае — ложный.

"Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может фактически нанести ущерб вашей собственной территории", — уточнил министр.

28 августа Кулеба на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter) сообщал, что встретился с польским коллегой Радославом Сикорским. По словам главы МИД, они "договорились о дальнейших шагах, чтобы создать возможность для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве".

Главный приоритет — дальнобойность

Также министр рассказал в интервью, что для Украины важно убедить союзников разрешить применение западного оружия для глубоких ударов по РФ. Он отметил, что в основном это решение зависит от США и Великобритании.

"Европейский Союз является фундаментально важной опорой в коалиции в поддержку Украины и может и должен сыграть определенную роль в убеждении Соединенных Штатов принять это решение", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что как только Украина получит разрешение и достаточно ракет для таких ударов, это "сработает". Однако сейчас продолжаются переговоры относительно ударов вглубь России.

Напомним, экс-министр обороны Польши Януш Онишкевич заявил, что решение о ликвидации воздушных целей РФ над Украиной может приниматься без привлечения всего НАТО. Он призвал правительство "не прятать голову в песок".

На дискуссию вокруг работы ПВО Польши уже отреагировали в России. Представитель вражеского МИД Олег Тяпкин пообещал стране жесткий ответ в таком случае, подав ликвидацию воздушных целей как прямое участие в войне.