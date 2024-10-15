Недостаток помощи Украине облегчил вторжение РФ: Столтенберг рассказал об ошибке Меркель

По словам бывшего генсека Альянса, даже после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе встречи в формате НАТО — Россия продолжались. Альянс не питал каких-то иллюзий относительно РФ, но нужно было управлять сложными отношениями с соседом.

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Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг рассказал, что за десятилетие работы на посту период, на который пришлось российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, был для него самым сложным. Об этом пишет Spiegel.

"Нападение не стало неожиданностью. Мы заранее знали, что Россия планируют вторгнуться, мы отслеживали эту подготовку. Но, все же было шокирующе наблюдать полномасштабное военное вторжение, наблюдать все страдания и разрушения в Украине. Это был болезненный момент для всех нас. И я это никогда не забуду", — заявил Столтенберг.

На вопрос о том, стоит ли считать нынешнее время самым опасным со времен Второй мировой, он ответил, что сегодняшний мир стал нестабильным и непредсказуемым. Во времена холодной войны была конфронтация с СССР, войска стояли напоротое у границ, ядерное оружие — по обе стороны железного занавеса.

"Но все же была определенная предсказуемость, потому что ни одна из сторон не хотела идти на риск того, что война превратится в горячую. Теперь у нас столько вызовов одновременно. Мы ожидаем полномасштабную войну в Европе и сталкиваемся со все большим глобальным противостоянием, например с Китаем, страной, которая наращивает свои вооружите силы с беспрецедентной скоростью", — добавил Столтенберг.

НАТО недооценило Путина

По словам бывшего генсека Альянса, наблюдение на Россией велось на протяжении многих лет.

"Путин становился все более агрессивным. После незаконной аннексии Крыма в 2014 году мы начали масштабное укрепление коллективной обороны, наращивали инвестиции в оборону, установили цель расходов до 2% ВВП для всех членов", — объяснил он.

Столтенберг также добавил, что впервые со времен холодной войны патрульные войска были размещены на восточной границе Альянса.

Норвежец возглавил НАТО в октябре 2014, спустя некоторое время после захваты Крыма. На вопрос немецкого еженедельника о том, когда он понял, что стратегия Ангелы Меркель, пытавшейся выстраивать мосты с РФ, оказалась ошибочной, он ответил, что правильным было выстраивать мосты с РФ после холодной войны.

"Даже после российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе встречи в формате НАТО — Россия продолжались. Мы встречались в конце января 2022 года. Не из-за того, что питали какие-то иллюзии относительно России, но потому что нужно было управлять отношениями с нашим соседом, которые превратились в очень сложные", — объяснил он.

В одном из своих недавних интервью Financial Times экс-генсек Альянса отмечал, что было ошибкой не начать финансировать Украину раньше, поскольку это могло помочь предотвратить войну.

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"Легко говорить в ретроспективе о том, что нужно было сделать. Сегодня я думаю, что недостаток военной поддержки Украины облегчил российское вторжение. Это должно быть уроком на будущее для всех членов Альянса. Нам не инвестируем в нашу военную мощь для ведения войны, но для ее предотвращения. Дело не в том, чтобы провоцировать России, а в том, чтобы ее сдержать. Иначе никто, в том числе и РФ, не будут воспринимать нас всерьез", — отметил он.

Йенс Столтеберг занимал должность генерального секретаря НАТО на протяжении 10 лет, а теперь возглавляет Мюнхенскую конференцию по безопасности. Сейчас он пишет книгу, в которой рассказывает о своем опыте, она должна выйти в печать следущей весной.

Напомним, что накануне, 14 октября, стало известно, что НАТО начало масштабные учения.