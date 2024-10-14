Будут отрабатывать использование ядерного оружия: НАТО начало масштабные учения

В тренировках будут участвовать более 60 самолетов и две тысячи военных. В Альянсе подчеркнули, что ядерное сдерживание является основой их безопасности.

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С 14 октября до конца месяца продлятся ежегодные военные учения НАТО по защите стран-участниц. Во время тренировочных маневров будут отрабатывать применение ядерных бомб. В учениях под названием "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) примут участие около двух тысяч военнослужащих из восьми европейских авиационных баз, сообщает DW.

Проходить тренировки будут на авиабазах Бельгии и Нидерландов и в воздушном пространстве Великобритании и Дании над акваторией Северного моря.

По информации из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, в маневрах будет задействовано более 60 самолетов из 13 стран-членов Североатлантического альянса. Среди них — современные немецкие истребители, пригодные для транспортировки американских ядерных бомб, дальние бомбардировщики, самолеты для наблюдения и дозаправки.

Информации о сценарии и деталях учения нет. В НАТО заявляют, что боевое оружие во время маневров применяться не будет и ежегодные учения не являются прямой реакцией на войну России против Украины.

"Ядерное сдерживание является основой безопасности Североатлантического альянса", — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом учений. Генсек также подчеркнул, что мероприятие должно подать сигнал "любому противнику" о способности Альянса ответить на любые угрозы.

Напомним, 11 октября МИД Польши анонсировало открытие в Редзиково американской базы противоракетной обороны, которая сможет сбивать российские ракеты.

Также 9 октября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас наблюдается формирование "НАТО 3.0", и его страна будет принимать активное участие в мероприятиях солидарности и совершенствовании командных структур Альянса для сдерживания угрозы с востока.