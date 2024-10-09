"Угроза идет с востока": президент Финляндии анонсировал создание "НАТО 3.0"

По словам Александра Стубба, Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и в совершенствовании командных структур Альянса.

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В современных геополитических условиях НАТО возвращается к своей первоначальной задаче. Так, Альянс будет сдерживать угрозу с востока. Об этом сообщил во время пресс-конференции президент Финляндии Александр Стубб в Брюсселе, пишет Укринформ.

По его словам, страны-члены Альянса работают над сдерживанием и обороной.

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"Я убежден, что мы сейчас наблюдаем формирование "НАТО 3.0". Мы возвращаемся к первоначальной роли сдерживания, которую НАТО должно выполнять как мощный военный Альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно от России. У нас есть общее понимание в рамках Альянса по вызовам в сфере безопасности, и очень важно, что сейчас мы работаем в обоих направлениях – как сдерживания, так и обороны", — отметил он.

Политик заявил, что Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и в совершенствовании командных структур НАТО. В частности, вместе с США и северными союзниками страна будет входить в объединенное командование НАТО в Норфолке, создавать мощный сухопутный компонент в составе собственных вооруженных сил. Кроме того, вместе со Швецией Финляндия разрабатывает создание передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга Альянса.

"Благодаря мощи наших военных, мы будем поставщиками, а не потребителями безопасности, и видим, что многие страны-союзницы имеют большое стремление помочь нам в этом", — заявил Стубб.

Ранее сообщалось, что российские самолеты перехватывают над "озером НАТО" с тревожной частотой. По данным Минобороны РФ, пилоты страны совершают регулярные полеты над международными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей.

Также СМИ писали, что страны НАТО могут скоро предложить Украине конкретные шаги по вступлению в Альянс. На будущей встрече с западными союзниками у президента Украины будет еще один шанс представить свой "план победы" и, возможно, будут озвучены конкретные планы относительно вступления нашей страны в НАТО.