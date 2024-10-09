"Загроза йде зі сходу": президент Фінляндії анонсував створення "НАТО 3.0"

За словами Александра Стубба, Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та в удосконаленні командних структур Альянсу.

Related video

У сучасних геополітичних умовах НАТО повертається до свого початкового завдання. Так, Альянс стримуватиме загрозу зі сходу. Про це повідомив під час пресконференції президент Фінляндії Александр Стубб у Брюсселі, пише Укрінформ.

За його словами, країни-члени Альянсу працюють над стримуванням і обороною.

Важливо

Поділ України в обмін на вступ до НАТО: чому не працює аналогія з ФРН і НДР

"Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо формування "НАТО 3.0". Ми повертаємося до первісної ролі стримування, яку НАТО має виконувати як потужний військовий Альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. У нас є спільне розуміння в рамках Альянсу щодо безпекових викликів, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках — як стримування, так і оборони", — зазначив він.

Політик заявив, що Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та в удосконаленні командних структур НАТО. Зокрема, разом зі США та північними союзниками країна входитиме до об'єднаного командування НАТО в Норфолку, створюватиме потужний сухопутний компонент у складі власних збройних сил. Крім того, разом зі Швецією Фінляндія розробляє створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу Альянсу.

"Завдяки потужності наших військових, ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки, і бачимо, що багато країн-союзниць мають велике прагнення допомогти нам у цьому", — заявив Стубб.

Раніше повідомлялося, що російські літаки перехоплюють над "озером НАТО" з тривожною частотою. За даними Міноборони РФ, пілоти країни здійснюють регулярні польоти над міжнародними водами Арктики, Північної Атлантики, Чорного і Балтійського морів.

Також ЗМІ писали, що країни НАТО можуть незабаром запропонувати Україні конкретні кроки щодо вступу до Альянсу. На майбутній зустрічі із західними союзниками у президента України буде ще один шанс представити свій "план перемоги" і, можливо, будуть озвучені конкретні плани щодо вступу нашої країни в НАТО.