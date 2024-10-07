Російські літаки перехоплюють над "озером НАТО" з тривожною частотою — ЗМІ

За даними Міноборони РФ, пілоти країни здійснюють регулярні польоти над міжнародними водами Арктики, Північної Атлантики, Чорного і Балтійського морів.

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Неназваний представник НАТО підтвердив, що 2023 року підрозділи повітряного патрулювання Альянсу провели приблизно 200 перехоплень російських літаків над Балтійським морем. З 1 січня до 30 вересня в регіоні перехопили близько 190 військових літаків. Про це пише Newsweek.

Сили НАТО перехоплюють російські військові літаки над Балтійським морем із тривожною частотою.

Раніше Міноборони РФ заявило, що пілоти країни здійснюють регулярні польоти над міжнародними водами Арктики, Північної Атлантики, Чорного і Балтійського морів і Тихого океану.

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну натовськими країнами офіційно стали Швеція і Фінляндія, а Балтійське море назвали "озером НАТО".

У російських військових є стратегічний доступ до Балтійського моря й Атлантичного океану за його межами через Калінінград. Ексклав, затиснутий між Польщею і Литвою, і порт Санкт-Петербург, тут базується Балтійський флот.

Безліч російських військових літаків пролітали над кордонами НАТО з початку повномасштабної війни, зокрема бомбардувальники й винищувачі, здатні нести ядерну зброю. На деяких були крилаті ракети.

Перехоплення над Балтикою відбуваються, коли літаки ПКС РФ беруть участь у навчаннях або транзиті між материковою частиною РФ і Калінінградом. НАТО заявило, що значна частина російської льотної активності — це результат географічного положення Калінінграда.

За даними командування ВПС НАТО, яке курує місії повітряного патрулювання, винищувачі підіймаються в повітря, коли літак пролітає поблизу повітряного простору НАТО без використання транспондерів, зв'язку з управлінням повітряним рухом або подачі плану польоту.

НАТО підтримує місії з патрулювання повітряного простору в п'яти районах Європи. Серед них, Балтійське море, Ісландія та Східний фланг НАТО: Польща, Румунія та Болгарія; країни Бенілюксу — Бельгія, Нідерланди та Люксембург. А також східна частина Адріатичного моря і західні Балкани.

Нагадаємо, що російські війська вивели на бойове патрулювання пускові системи "Ярс" для ядерних ракет.

Також повідомлялося, що аналітики розповіли про переваги винищувачів F-16 з Нідерландів.