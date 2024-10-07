Российские самолеты перехватывают над "озером НАТО" с тревожной частотой — СМИ

По данным Минобороны РФ, пилоты страны совершают регулярные полеты над международными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей.

Related video

Неназванный представитель НАТО подтвердил, что в 2023 году подразделения воздушного патрулирования Альянса провели порядка 200 перехватов российских самолетов над Балтийским морем. С 1 января по 30 сентября в регионе перехватили порядка 190 военных самолетов. Об этом пишет Newsweek.

Силы НАТО перехватывают российские военные самолеты над Балтийским морем с тревожной частотой.

Ранее Минобороны РФ заявило, что пилоты страны совершают регулярные полеты над международными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину натовскими странами официально стали Швеция и Финляндия, а Балтийское море назвали "озером НАТО".

У российских военных есть стратегический доступ к Балтийскому морю и Атлантическому океану за его пределами через Калининград. Эксклав, зажатый между Польшей и Литвой, и порт Санкт-Петербург, здесь базируется Балтийский флот.

Множество российских военных самолетов пролетали над границами НАТО с начала полномасштабной войны, в т.ч. бомбардировщики и истребители, способные нести ядерное оружие. На некоторых были крылатые ракеты.

Перехваты над Балтикой происходят, когда самолеты ВКС РФ участвуют в учениях или транзите между материковой частью РФ и Калининградом. НАТО заявило, что значительная часть российской летной активности — это результат географического положения Калининграда.

По данным командования ВВС НАТО, которое курирует миссии воздушного патрулирования, истребители поднимаются в воздух, когда самолет пролетает вблизи воздушного пространства НАТО без использования транспондеров, связи с управлением воздушным движением или подачи плана полета.

НАТО поддерживает миссии по патрулированию воздушного пространства в пяти районах Европы. Среди них, Балтийское море, Исландия и Восточный фланг НАТО: Польша, Румыния и Болгария; страны Бенилюкса — Бельгия, Нидерланды и Люксембург. А также восточная часть Адриатического моря и западные Балканы.

Напомним, что российские войска вывели на боевое патрулирование пусковые системы "Ярс" для ядерных ракет.

Также сообщалось, что аналитики рассказали о преимуществах истребителей F-16 из Нидерландов.