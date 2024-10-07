Имеют дополнительное оснащение: аналитики рассказали о преимуществах F-16 из Нидерландов (фото)

По словам экспертов Defense Express, все обещанные Украине F-16 от Нидерландов, Норвегии, Дании и Бельгии были изготовлены на одних и тех же заводах, но самолеты из Нидерландов модернизировались подвесными контейнерами, блоками РЭБ и прицельными станциями.

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Первая партия истребителей F-16 из Нидерландов имеет дополнительное оснащение по сравнению с ранее полученными самолетами этого же типа от Дании. Об этом пишет Defense Express.

Эксперты объяснили, что все обещанные Украине F-16 от Нидерландов, Норвегии, Дании и Бельгии были изготовлены примерно в одно и то же время на одних и тех же заводах в промежутке между концом 70-х до начала 90-х годов.

"Все эти машины в 90-х и 2000-х проходили модернизации Mid-Life Update — MLU, достигнув уровня до M6.5 с интеграцией высокоточного вооружения для поражения наземных целей, совершенствование основных бортовых систем, включая РЛС, программного обеспечения и т.д.", — говорится в материале.

В то же время, по словам аналитиков, значительная часть функционала F-16 зависит от дополнительного оснащения — подвесных контейнеров, которыми оснащались истребители из Нидерландов: в частности, разведывательными контейнерами MARS и Reccelite, блоками РЭБ ALQ-131, а также прицельными станциями Lantirn, Litening AT и Sniper.

Sniper Advanced Targeting Pod под воздухозаборником F-16 Фото: Defense Express

"Некоторые из них объективно имеют довольно большое значение в текущих условиях. Например, ALQ-131 от Northrop Grumman. Этот контейнер отвечает за фиксацию облучения вражеских РЛС, как наземных, так и воздушных и создает помехи их работе", — отметили в Defense Express.

ALQ-131 на центральном пилоне F-16 Фото: Defense Express

Журналисты также уточнили, что часть голландских F-16 были оснащены пилонами ECIPS/CJS, который обеспечивает предупреждение об угрозах и противодействие вражеским ракетам, которые представляют угрозу для истребителя.

ECIPS/CJS на пилоне с бомбой Фото: Defense Express

Другое дополнительное оснащение имеет минимальную роль. Например, контейнеры Lantirn, Litening AT и Sniper необходимы для высокоточной атаки наземных целей, в том числе и путем их подсветки лазером.

"Но сейчас украинские самолеты выполняют удары управляемыми бомбами из режима кабрирования на дальностях в 40 км, а потому F-16 точно не будет заниматься подсветкой цели. В то же время "таскать" SBD и JDAM-ER эти машины точно могут", — говорится в материале.

Некоторые же контейнеры уже концептуально устаревшие, например MARS, который содержал камеры и позволял выполнять аэрофотосъемку. Этот контейнер является вариацией американского Tactical Airborne Reconnaissance Pod System и изготавливался датской Per Udsen, которая сейчас известна под названием Terma. А вот на замену ему Нидерланды закупили новейшие Reccelite.

Этот контейнер, по словам экспертов, обеспечивает не только обнаружение целей с помощью мощных камер, но и оснащен SAR-радаром, который позволяет обнаруживать наземные объекты при любых условиях погоды, а также проводить высокоточное картографирование местности. Но с ним существует определенная проблема — он от израильской Rafael, то есть его передача требует разрешения на реэкспорт.

Аналитики отметили, что сами по себе современные версии F-16 поддерживают интеграцию и других контейнеров, которые могут расширить функционал машины еще больше.

Напомним, 6 октября министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что Украине передали первые F-16 от этого государства.

17 сентября Владимир Зеленский анонсировал совместный с ПС план увеличения количества F-16 в Украине.